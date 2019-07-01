郭台銘、韓國瑜互比民調平手　朱立倫：超過1/4中間選民未表態

▲韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）

記者羅婉庭／新北報導

國民黨內總統初選8日啟動民調作業，根據最新民調在黨內互比部份，郭台銘與韓國瑜平手。對此，前新北市長朱立倫1日表示，黨內互比有1/4民眾還未表態，呼籲最支持他的中間選民能在下禮拜的民調中勇敢的表態。

朱立倫上午前往林口公共托老中心關懷長者，針對媒體最新民調前鴻海董事長郭台銘黨內互比支持度為29%，高雄市長韓國瑜30%，幾乎打成平手，朱立倫則是15%位居第三。

對此，朱立倫表示，這份民調他主要參考的是郭、韓、朱三位參選人都能贏總統蔡英文，至於黨內互比，仍有超過1/4以上還沒表態，希望下禮拜做民調，最支持他的中間選民能夠勇敢的表態，他覺得還是要靠「穩定的力量」。

外界認為韓國瑜、郭台銘將初選打成大選，紛紛舉辦造勢。對此，朱立倫認為郭、韓不少支持者也都支持自己，所以就當作一個比較溫馨的嘉年華、黨內初選，因為畢竟15日後大家要團結在一起，千萬不要變成兩軍對壘，所以比較不樂見30日晚間這種情況，造勢可以， 順利就好了，但是不要造成對立的氣氛。

他也重申，現在最擔憂贏初選、輸大選，並說聯合報這份民調，是最近所有民調中唯一一份國民黨還能贏的，其他民調都是落後。