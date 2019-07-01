聯合報民調：韓國瑜支持度30％險勝郭台銘29％　綠營選民更挺郭

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統初選第二場政見會剛落幕，鴻海集團創辦人郭台銘、高雄市長韓國瑜被外界視為是最有機會出線的人選。而在最新的藍營黨內互比民調中，韓國瑜以30％的支持度險勝郭台銘的29％，兩人幾乎可以說是快要打成平手。

▲韓國瑜與郭台銘的支持度只差1％。（合成圖／ETtoday資料照）

聯合報1日公布一份「總統大選國民黨黨內互比支持度」的民調，5位參選人的支持度分別是韓國瑜30％、郭台銘29％、朱立倫15％、周錫瑋1％以及張亞中1％，另外有14％的受訪者尚未決定要支持誰，而10％的受訪者選擇誰都不支持。

由於郭、韓兩人被外界視為是最有可能出線的人選，但在民調分析中，韓國瑜雖然在藍營選民心中獲得很高的支持度，中立以及綠營選民卻比較喜歡郭台銘；尤其在綠營選民部分，郭的支持度從先前的22％快速上升至35％，中立選民的支持度則從22％上升至28％，聲勢可以說是和韓旗鼓相當。

▼▲郭台銘在支持者的簇擁下進場。（圖／記者季相儒攝）

如今國民黨總統初選進入尾聲，郭台銘昨日（6月30日）前往新北市板橋參加踩街及園遊會，光是從體育館前門走到舞台上就花了27分鐘，紛絲激動簇擁，一路高喊郭董選總統，並「護送」他走到台前；在此之前，郭的掃街車隊下午繞行板橋區，也有許多鐵粉一路跟隨至體育館。

韓國瑜則選擇在同日於新竹舉辦第五場造勢活動，短短500公尺的進場路程也走了整整17分鐘，他在致詞時談及登革熱問題，還怒批總統蔡英文政府「腦袋壞掉」。主辦單位也宣稱，現場支持者人數超過30萬，並在散場時提醒粉絲們注意「垃圾不落地」，20分鐘內就將現場環境收拾好將近八成。

▼韓國瑜新竹造勢活動，主辦單位宣稱現場有30多萬名支持者。（圖／ETtoday攝影中心攝）