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《為什麼愛說謊》北市圖81人搶借閱！網讚：增長閱讀風氣

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▲▼雄中生抱書《愛說謊》突襲韓國瑜　校長「瞄一眼」20字護同學帥炸 。（圖／記者賴君欣攝）

▲雄中模範生拿書《為什麼愛說謊》突襲韓國瑜，此書也引發熱搜、借閱潮 。（圖／記者賴君欣攝）

生活中心／綜合報導

一名雄中模範生24日與高雄市長韓國瑜合影時，手中拿著一本《為什麼愛說謊》引發熱議！這本書的搜尋度也瞬間飆升，由於該書已絕版、買不到了，許多人紛紛上網預約，目前台北市立圖書館預約人數已達81人排隊搶借，讓網友也笑讚「增長閱讀風氣很棒」、「暑假到了，推廣閱讀很重要。」

▲▼ 《為什麼愛說謊》81人搶借閱。（圖／翻攝自台北市立圖書館網頁）
▲《為什麼愛說謊》81人搶借閱。（圖／翻攝自台北市立圖書館網頁

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《為什麼愛說謊》一書在2008年由晨星出版社出版，是一本關於心理學的譯作，作者為布萊恩．金恩，譯者為賴震宇，可惜該書已經絕版。

出版社也在臉書粉專「晨星勵志館」提到，「別再說絕版了，晨星只是推出更好的！」表示雖然《為什麼愛說謊》已經買不到了，但進階版《說謊心理學》即將在7月上市，還進一步推薦介紹，這本進階版的書相當有特色，不但用有趣可愛的漫畫模擬日常生活中可能遇到的狀況，讓人輕鬆了解「如何運用心理學破解謊言」，還剖析了與生活息息相關的心理知識，相當適合應用在日常生活上。

晨星更表示要送該雄中模範生一本新書，「雄中的這位同學你有看到嗎～（揮手），小編真的要送你這本書唷，不是說謊啦！」

▲▼ 晨星出版社表示要送雄中模範設一本新書《說謊心理學》（圖／翻攝自臉書晨星勵志館）
▲晨星出版社表示要送雄中模範設一本新書《說謊心理學》。（圖／翻攝自臉書晨星勵志館

網路書店讀冊生活也在《為什麼愛說謊》新聞曝光後，於臉書粉專上分享該書，甚至進一步推薦「畢業生合照好書」，包括《4%的人毫無良知 我該怎麼辦？》、《為什麼不能把蚊子殺光？》、《騙王》。

博客來也PO文表示「對不起，它真的已經絕版！！」但仍有其它「說謊」系列的書籍可以選購，包括：《政治人物可以說謊嗎？》、《為什麼他說謊，卻毫無罪惡感》、《說謊之徒》、《人人都是說謊家》，留言也吸引許多名人、網友開書單分享。

由於買不到《為什麼愛說謊》，許多網友紛紛上圖書館查閱，至25日上午11時本文截稿前，台北市立圖書館的預約等待人數已達81人，可能陸續增加。網友紛紛討論分享相關書籍，不少人也笑說「其實這樣增長閱讀風氣很棒！」「很多好書值得一看！」也有網友驚訝「原來這麼多有趣的書！」

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關鍵字：為什麼愛說謊,韓國瑜,雄中,晨星出版社

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