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韓國瑜一天被三女學生嗆！秀紙串「做好做滿愛高雄」…亮防蚊標語要顧健康

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▲高雄市長韓國瑜遭嗆 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

韓國瑜與高雄市年度模範生、市長獎畢業生與市長合影活動，最後一場在北高雄地區場25日在新莊高中舉行，韓國瑜跟一位仁武高雄女學生合影時，女同學帶著獎狀，突然從兩旁拉出設計好的機關，寫上「做好做滿」，後續又出現有人拿出「做好做滿愛高雄」字條，最後還有女學生拿了「登革熱防蚊四寶」宣傳單，就是想提醒韓國瑜拚選戰，也要注意高雄人健康。

▲高雄市長韓國瑜遭嗆 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲女學生有備而來，狂酸韓國瑜「做好做滿」。（圖／記者洪正達攝）

高雄市長與模範生、市長獎畢業生合影活動，進入最後一場，一開始就有女學生帶著獎狀，突然從兩旁拉出設計好的機關，寫上「做好做滿」，不過韓國瑜看了一下後，立刻對著女學生說了幾句話後，就將字卡收起來。陳姓女同學說「希望他可以做好他的職務，再進一步進入下階段，他有規劃我能接受，但要做好這個工作，再去下一個規劃的工作。」

但後續竟又出現女同學拿出「做好做滿愛高雄」紙串，但也被韓國瑜阻止，事後女學生被家長帶走不願受訪，只有家長回應是「小朋友的想法」，隨即快步離去。

▲韓國瑜遭嗆 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲韓國瑜遭嗆 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲女學生紙串上寫「做好做滿愛高雄」。（圖／記者洪正達攝）

最後還有女學生拿了「登革熱蚊防四寶」宣傳單，就是想提醒韓國瑜拚選戰，也要注意高雄人健康。韓國瑜最後一場拍照活動，接連被三位女學生狂酸，前後總共被嗆了五次，包含之前遭嗆「選總統太可笑」，還有學生穿著「溜之大吉」的衣服上台合照，甚至還有雄中學生拿著《為什麼愛說謊》的書合影。

▲韓國瑜遭嗆 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲女學生拿出「蚊防四寶」。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜也說，年輕人有熱情、有理想，年輕人敢說敢做，「其實我對於這些年輕朋友踴躍表達意見，我一向都是鼓勵，有的人會提出來做好做滿，那有的人會鼓勵打氣加油，我是覺得這麼多同學他們這麼辛苦，好不容易得到全班第一名畢業或者是模範生來這裡照一張，像是他一生之中最光榮的一刻，所以不想把太多、太多泛政治性的議題，羈絆住這樣的教育環境，所以如果同學有意見，下台之後可以對外面表示都沒關係。但是照相這一刻，這張照片是這些學生一生之中最光榮的一刻，我覺得這個是要純潔的教育環境，應該要分開來討論。」

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關鍵字：韓國瑜,做好做滿

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