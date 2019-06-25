頒市長獎3度遭諷！韓國瑜無奈：其他699位學生笑著跟我說加油

▲韓國瑜3度被嗆，上直播稱「699位學生都笑咪咪跟他握手」。（合成圖／記者賴君欣攝（圖左）、Youtube／高雄林小姐（圖右））



政治中心／綜合報導

一名雄中學生在24日和高雄市長韓國瑜合影時，手中拿著一本《為什麼愛說謊》書籍上台，引起網路熱烈討論。對此，韓國瑜澄清，他進行頒獎時，有699位學生都與他握手、擁抱，甚至「笑咪咪」地向他說「加油」，但抨擊他的網軍只注意到「拿書的那位」，藉此向他進行抹黑，讓他相當無奈。

韓國瑜24日和模範生、畢業生合影，有一名雄中學生上台後秀出《為什麼愛說謊》書籍，還對著鏡頭露出書名跟韓國瑜合照，事情曝光後，立刻有許多網友上網搜尋這本書。不過，博客來在FB上表示，《為什麼愛說謊》已經絕版。

對於雄中學生拿書合照的事件，韓國瑜說明，他24日頒獎給高雄700位孩子，每個都照相，「大概699位都非常好吧，只有一位帶本書，所有的網軍就攻擊。」他提到，699位都「笑瞇瞇」地與他握手、擁抱，向他低語「加油！我們全部都支持你」，「網路這個都不報，它們就從這個人開始擴大、開始抹黑。」

▼韓國瑜說，學生拿著《為什麼愛說謊》書籍上台合照是個案。（圖／記者賴君欣攝）



談到先前鳳山商工的學生，韓國瑜指出，他21日進行頒獎時，有599位學生都非常自然、快樂，「只有1個穿著叫甚麼『溜之大吉』的衣服」，「我還特別拍拍他、祝福他未來人生旅途能夠非常美好、順利。」

針對網軍的抹黑，韓國瑜說，希望網軍能夠「周休二日」，禮拜六、禮拜日不要攻擊，「禮拜一到禮拜五你們再盡力抹黑；抹黑拜託也周休二日。我覺得他們（網軍）也很累，他們（網軍）要休息一下。」

韓國瑜說明，他現在的處境相當辛苦，希望支持韓國瑜的人能夠在網路上替他發聲，「不攻擊別人，但是幫我澄清一下，一些正面的、正能量的。這樣韓國瑜未來的路就不孤獨。」

▼韓國瑜希望黑韓網軍能夠「周休二日」。（圖／Youtube／高雄林小姐）



韓國瑜強調，雖然很多人說他是土包子，但他身後有許多諸葛亮，「國政有許多專家、退休部長主動來幫忙，現在最少有30位，許多學者、專家、部長都默默關心我、祝福我，他們都很擔心台灣未來。」

韓國瑜稱，包括前行政院長張善政在內，許多人都願意擔任他的幕僚人員，「如果黨內總統初選過了，不管國防、外交、經濟等方面，通通都會有專業人才，雖然我人是土包子，但我背後的諸葛亮都是學者、專家。」

針對韓國瑜3度被諷的情況，知名主播林楚茵說明，之所以不斷發生類似情形，是因為模仿效應，學生之間已經出現嗆韓的「創意大比拚」，「韓國瑜不只心臟要強，能開心的比出一個讚，團隊也必須快點找出化解『土包子』標籤。」

港和國小教師劉育豪得知事件後，在FB上說明，韓國瑜還沒讓高雄發大財，卻已經讓高雄的國、高中生產生積極念書的動力，要是韓國瑜「沒被罷免成功」，未來幾年內得到模範生、市長獎的學生就能獲得「成名機會」，「這才是韓導對高雄的最大貢獻。」

▼影片取自Youtube，若遭移除敬請見諒。

