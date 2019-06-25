陳其邁看高雄補選民調大勝：若韓國瑜認真做就不會有這結果





▲行政院副院長陳其邁 。（圖／記者賴君欣攝）

記者袁茵、蔣婕妤／台北報導

有民調指出，如果高雄市長進行補選，行政院副院長陳其邁跟高雄市長韓國瑜夫人李佳芬、立委黃昭順、高雄市副市長李四川等人相比都勝出。對此，陳其邁25日表示，假如韓國瑜在高雄努力認真兌現競選承諾，就不會有這樣的結果。

陳其邁25日上午出席中華科技金融學會區塊鏈應用論壇，針對民調部分回應，民調是大家對於韓國瑜未來生涯規劃的反映，假如韓國瑜在高雄努力做、認真做，兌現他的競選承諾，不會有這個結果，「所以其實高雄市民對韓市長有很高的期待，中央也會全力支持高雄市政府，不管是防疫、招商、重大交通建設等等，政黨雖然有競爭，但對地方建設是不分藍綠，他看這民調應該心裡有數」。

根據《匯流民調》所做的最新民意調查，如果韓國瑜因為去選總統，進而辭掉高雄市長一職，使高雄市必須進行市長補選，國民黨若推出李佳芬、民進黨推出陳其邁，僅24.6％市民支持李佳芬，有59.6％人支持陳其邁，15.8％無意見。

若國民黨改派李四川，民進黨依舊派陳其邁，那有30.6％市民支持李四川，54.8％支持陳其邁，14.6％無意見。如果國民黨派黃昭順，有22.9％人支持黃昭順，56.8％支持陳其邁，20.3％無意見。但如果再將國民黨派出的3人進行互比，李四川以38.4％支持率為最高，其次是黃昭順16.4％，李佳芬13.1％，32.1％無意見。

該民調為委託趨勢民意調查公司執行，調查對象為居住在高雄市38個行政區，年滿20歲的一般民眾，採用家戶電話調查隨機抽樣，於6月20日晚間進行，共計完成1,090份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點，調查結果依據內政部最新人口資料，進行性別、年齡、教育程度與戶籍地加權。