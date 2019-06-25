影／模範生嗆韓三部曲！雄中生「一本書」被推爆　韓粉怒了：書讀到哪裡去？

▲學生拿著《為什麼愛說謊》書籍上台跟韓國瑜合照。（圖／記者賴君欣攝）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜日前和模範生、畢業生合影時，遭一名國中生嗆「選總統太可笑」，還有學生穿著「溜之大吉」的衣服上台合照，雙方互動火花不斷，這次韓國瑜再跟學生合照，又有雄中學生拿著《為什麼愛說謊》的書上台。不過，此舉也惹怒了不少韓粉，紛紛留言怒嗆：「教育失敗」、「沒禮貌」。

韓國瑜24日和模範生、畢業生合影，有一名雄中學生上台後秀出《為什麼愛說謊》書籍，還對著鏡頭露出書名跟韓國瑜合照，動機頗耐人尋味。畫面曝光後，立即引發不少網友熱議，有些網友大讚，「我看到高雄智慧的曙光」、「新一代是清醒的啊！台灣也許還有救」、「韓粉：拒讀雄中」。

▲有學生穿著「溜之大吉」的衣服上台與韓國瑜合照。（圖／記者洪正達攝）

不過，不少韓粉也對這樣的行為表示譴責，「國家培育出來的優秀學子，卻連基本的做人道理都不懂」、「現在的孩子沒禮貌的情境，讓人真心寒」、「孩子這樣不是英雄」、「書唸到哪裡去了！」。對此，韓國瑜也回應：「其他699位學生都非常好吧，只有一位帶本書，所有的網軍就攻擊。」

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