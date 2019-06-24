雄中生諷韓神書《為什麼愛說謊》爆絕版　晨星出版社終於回應了

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一名雄中學生在24日和高雄市長韓國瑜合影時，手中拿著一本《為什麼愛說謊》書籍上台，引起網路熱烈討論，讓許多網友們開始搜尋這本書；博客來立刻在FB上說明「對不起，它已經絕版」。對此，出版《為什麼愛說謊》的晨星出版社發聲了。

韓國瑜24日第三度與模範生、畢業生合影，學生們創意無限，有人身穿立委趙天麟的馬拉松上衣，上面印有「一起」、「進擊的紅螞蟻」的字眼，事後被問為何要穿這件衣服，學生簡短回應「心血來潮」。

輪到一名雄中模範生合照時，他態度大方的走到韓國瑜前面，還釋出善意握手，但到了要拍照的時候，他默默把握在手中的書亮出來，書名為《為什麼愛說謊》。不過，韓國瑜並未注意到該名雄中學生的行為，拍完照後還默默拍了對方肩膀；而雄中學生也拍了一下韓國瑜的背就下台了。兩人沒有交談，互動看起來也很和諧。

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▼雄中學生拿著《為什麼愛說謊》書籍上台跟韓國瑜合照。（圖／記者賴君欣攝）



事情曝光後，立刻有許多網友上網搜尋這本書。不過，博客來在FB上表示，「對不起，它真的已經絕版！！」但仍有其它「說謊」系列的書籍可以選購，包括：《政治人物可以說謊嗎？》、《為什麼他說謊，卻毫無罪惡感》、《說謊之徒》、《人人都是說謊家》。

除了博客來在FB張貼公告外，負責出版的晨星出版社也在《晨星勵志館》臉書粉絲團替新書宣傳，雖然《為什麼愛說謊》已經買不到了，但進階版《說謊心理學》即將在7月上市。《晨星勵志館》介紹，這本進階版的書相當有特色，不但用有趣可愛的漫畫模擬日常生活中可能遇到的狀況，讓人輕鬆了解「如何運用心理學破解謊言」，還剖析了與生活息息相關的心理知識，相當適合應用在日常生活上。

此外，FB粉專《晨星網路書店》表示，非常感謝民眾的支持，目前《為什麼愛說謊》已經絕版，是否進行再版，仍需時間討論與處理，如果有最新進度，將在粉絲專頁上通知。

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▼博客來、晨星出版社小編大玩時事梗。（圖／網路書店FB粉絲團）

