雄中模範生快看！出版社要送你《為什麼愛說謊》進階版

▲高雄中學模範生拿《為什麼愛說謊》與高雄市長韓國瑜合影，讓這本書的知名度瞬間大開。（圖／翻攝自博客來臉書粉絲團）

記者洪菱鞠／台北報導

高雄市長韓國瑜今（6/24）與高雄中學模範生合照再度引來熱議，其中一名學生上台後突然秀出一本《為什麼愛說謊》，疑似暗諷韓國瑜，事後被眾多網友討論，這本書頓時也成為大家關注的焦點，而博客來小編火速跟上時事，在臉書粉絲團PO出書本連結，只是「對不起，它真的已經絕版！！」，不過出版社說將有進階版上市，還要送一本給雄中模範生。

韓國瑜第三度被學生酸，而這名雄中生拿的《為什麼愛說謊》，作者是布萊恩．金恩，由晨星出版社2008年出版的一本心理學翻譯著作，合照事件讓這本書被許多人看見，博客來小編也利用時事議題做社群行銷，雖然書已經絕版，但小編一句「別難過，這些書還買得到！！」，另附上《政治人物可以說謊嗎？》、《為什麼他說謊，卻毫無罪惡感》、《說謊之徒》、《人人都是說謊家》等4本書，引來一票網友按讚分享，其中更有人說「真的hen會！」、「你看看光速撿槍的店家」、「最強行銷」。

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很會的不只是博客來小編，晨星出版社也趁機在《晨星勵志館》臉書粉絲團為新書宣傳，雖然《為什麼愛說謊》已經買不到了，但進階版《說謊心理學》即將在7月上市，同時PO文介紹「用有趣可愛的漫畫模擬日常生活中可能遭遇到的狀況，讓你輕鬆了解如何運用心理學破解謊言！書中剖析的心理知識跟生活息息相關，十分適合應用在日日常生活上。」

除了打書並強調「不騙你～內容由專業的精神科醫師監修，具有專業性及公信力」，晨星小編還對該名雄中生喊話，「雄中模範生有看到嗎（揮手），小編真的要送你這本書唷，不是說謊啦！」

▲晨星出版社趁機為《為什麼愛說謊》進階版新書宣傳。（圖／翻攝自《晨星勵志館》臉書粉絲團）