雄中生抱書《愛說謊》突襲韓國瑜　校長「瞄一眼」20字護同學帥炸

記者許力方、李唯甄／高雄報導

高雄市長韓國瑜24日他在新莊高中和700多模範生、畢業生合照，一名雄中學生手持《為什麼愛說謊》上台，當時一起合照的校長謝文斌瞄了書一眼，尷尬表情全都被錄下。謝文斌說，並沒注意學生拿什麼書，但尊重表達的權利，事後又在臉書發文20字力挺，被數千網友朝聖讚爆「校長英明」、「這個校風100分」。

韓國瑜和模範生、畢業生合影連續遭嗆「選總統太可笑」、「溜之大吉」，沒想到如今又被突襲，一名雄中生拿著《為什麼愛說謊》黃色書皮的書本登場，一上台就將封面轉向露出，當時謝文斌眼神往下飄，好奇地看了學生手上的書，停頓了一會兒，接著笑著比讚合照。

謝文斌受訪時表示，沒有預設立場，合照當時並沒有注意學生拿什麼書，但尊重同學表達的權利，被追問是否「盯場」，他否認，強調是來分享榮耀，也非教育局要求校長到場。

《為什麼愛說謊》一書引發熱烈討論，事後，謝文斌也特別特過臉書發文，直呼「雄中自由民主多元，平常心看待每一件事情就好～」簡短20字力挺學生表達的權利，吸引近4000人按讚推爆「朝聖前衛校長」、「校友推」、「校長英明」、「雄中了不起」、「推校長，以母校為榮」、「我雄中生我驕傲」，更有網友大讚「自由民主就是台灣的軟實力」。

韓國瑜受訪時並未發現雄中生拿書突襲，事後在臉書上直播說，當天頒獎給高雄700位孩子，每個都照相，「大概699位都非常好吧，只有一位帶本書，所有的網軍就攻擊。」他提到，699位都「笑瞇瞇」地與他握手、擁抱，向他低語「加油！我們全部都支持你」，「網路這個都不報，它們就從這個人開始擴大、開始抹黑。」