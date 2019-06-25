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影／王世堅又來賭囉…千份雞排押韓國瑜總統初選出線「會辭職」　

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政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜參選2020黨內總統初選，利用假日到各縣市舉辦造勢活動，引發外界質疑正當性。對此，台北市議員王世堅在政倫節目中說韓國瑜若在初選中出線參選，「我認為他會辭職」，更祭出1000份的雞排祭品文。

▲▼台北市議員王世堅。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員王世堅。（資料照／記者李毓康攝）

王世堅在政倫節目《新聞面對面》表示，有許多黨內人士跟韓粉自發性幫韓國瑜辦造勢大會，這很清楚讓韓國瑜的社會面拓展不開來，要付出代價。

王世堅還說，「以我對韓國瑜的瞭解，他會破釜沉舟，我認為他會辭職」，此時主持人謝震武出面緩頰，「你千萬不要賭雞排喔，也不要賭跳海」，但王世堅回答，「一千份我還賠的起，不會賭跳海。」

接著提到韓國瑜在用人方面的問題，王世堅分析，韓國瑜在市政或國政的準備不足，大家可以接受，但是用人要有能力啊，不要說國政人才，韓國瑜沒有任何團隊基本市政人才，還在用一些鬼點子的人，讓那些人帶頭，所以高雄市政成績表現才會讓市民不滿意。

王世堅總結，韓國瑜的用人「識人不明，用人不當」，他監督不周；因為他的心思都用在選總統、造勢，光是挖空心思在造勢場合講話帶動，這就要花他很大的心思，「我認為本立而道生」，要參選不是不行，高雄市政要做的好，才能證明你是有能力，至少你有領導統御用人的能力，才不會愧對韓粉對你的支持。

▲▼韓國瑜雲林斗六造勢。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲韓國瑜雲林斗六造勢。（圖／ETtoday攝影中心攝）

對於王世堅賭千份雞排認為韓國瑜會辭職參選，主持人謝震武再度確認王世堅是否真的要賭？王世堅肯定的說，「依我對他性格的瞭解，他是男子漢大丈夫型的，他是漢子，他光明磊落。」

王世堅還賭過這些事...

► 政壇「真男人」！跳海又跳樓　王世堅逢賭必輸沒在怕

▲影片來源：YouTube，若遭刪除請見諒。

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關鍵字：韓國瑜,王世堅,2020,國民黨

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