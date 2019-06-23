影／623凱道遊行萬人冒雨　黃國昌喊話：NCC硬起來、立院速修法

記者羅婉庭／台北報導

時代力量立委黃國昌出席623凱道遊行時表示，要求NCC硬起來執行法律，立法院應儘速修法，他希望這些訴求不分黨派、年齡，更不要變成2020選舉口號，而是要成為2019共同的具體行動。針對高雄市長韓國瑜說的民進黨有「權力中毒症」，他則表示「我不管他講什麼，他跟我講的事情都沒有做到」，人最重要的是誠信，從現在開始要用最嚴格的方式審核政治人物，否則每個都是「說謊來的」。

▲623凱道遊行。（圖／攝影中心攝）

黃國昌下午表示，感謝這麼多為了要守護台灣民主的朋友，不黨派的站出來，呼籲行政部門、NCC要硬起來，立法部門推動修法，不要辜負這些朋友的期待，他也利用這個機會感謝網紅「館長」陳之漢，背負了非常重的壓力，非常多的廣告代言為了這麼活動中斷，他看了館長前兩天訴說最近的心情、承受的壓力，相信所有站出來支持這個訴求的民眾都跟館長一樣，大家都很勇敢，在關鍵時刻站出來。

陳之漢表示，這個活動訴求就是絕對反對集權，這幾年來台灣嚴重的被滲透，不分政黨、年紀的保衛國家，都應該站出來。

對於2020的總統大選局勢，陳之漢表示，現在講太早了，但是「誰保護台灣就支持誰」。對於未來是否加入時代力量參選不分區立委，館長表示不會參加任何政黨，但是百分之百支持黃國昌，「黨」太複雜了他只支持「人」。

對於這場活動是否為時代力量注入新血，黃國昌表示，不要有太多的政治聯想，特別是不要牽扯到選舉與政黨，這是一個不分黨派的理念，今天是要求NCC硬起來執行法律，要求立法院儘速修法，不是針對政黨，是針對所有立委與政府部門，這些訴求絕對不要再次變成總統選舉的口號。

由於此活動是針對特定媒體，對於第一線新聞工作者的自由與保障，黃國昌指出，他在上一個會期推出的三波法案，每個法條適用的情況都說明得非常清楚，對新聞自由、言論自由是絕對的尊重，但是就像任意毀謗一樣，憲法言論自由的保護是有界限的，他也提出「防衛式民主」的理念防衛台灣目前已遭受侵蝕的民主憲政。

▲623凱道集結，黃國昌受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲623凱道集結。（圖／記者李毓康攝）