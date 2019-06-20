影／國民黨只想花郭台銘的錢？ 吳敦義駁斥：蔡英文講話越來越離譜

記者羅婉庭／台北報導

針對總統蔡英文指稱，「國民黨只想花鴻海董事長郭台銘的錢」，國民黨主席吳敦義20日受訪駁斥，蔡英文講的是荒腔走板的話，有失國家元首的風格與人格，「我覺得蔡英文女士講話越來越離譜了！」。

日前有媒體民調顯示蔡英文領先高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲，蔡英文對此回應，「搞不好鴻海董事長郭台銘也有機會出線，因為國民黨全黨上下可能都想花郭台銘的錢！」。

對此，吳敦義上午出席八百壯士集會時嚴正反駁這個說法；郭台銘19日也不滿表示，「我毎一毛錢都自己賺來的，我們蔡總統念大學時候，是花爸爸的錢，現在當選舉的時候，是花國家的錢」。

吳敦義致詞時表示，去年6月20日總統蔡英文強度關山，立法院對《陸海空軍軍官士官服役條例》做了嚴重的修改，這是非常不合乎情感與道義的。

他指出，對於陸海空軍軍官士官以及所有從事捍衛國家的人員，國家本來就應該有好的制度。他強調，對於捍衛國家，保障人民生命安全以及社會安定和諧人員，大家應該要有同理心。但蔡英文當選總統之後，就採取非常強烈、不公的作法，去年6月20日於立法院強行三讀通過該條例修正案。

吳敦義表示，八百壯士的精神，就是八年抗戰時，死守四行倉庫，他希望全體國民能了解，國軍都是捍衛中華民國主權，確保台灣安全，且能穩定和平兩岸關係的。

他強調，今後國民黨若能如去年11月24日，贏得22個縣市中15個縣市首長以及19個縣市議會議長，就表現出人心之所嚮，包括國軍退除役官兵以及在職官兵應該跟全體國民有共同的心願，希望忠愛中華民國，希望維持兩岸和平，希望軍公教警消人員退休之後，能維持既有的尊嚴與合理的待遇，且對於現職的軍公教警消人員也應該要有公平、有尊嚴的對待。

▲國民黨主席吳敦義出席八百壯士新書發表會。（圖／記者林敬旻攝）





▲國民黨主席吳敦義出席八百壯士新書發表會，與郭台銘握手同台。（圖／記者林敬旻攝）