影／韓國瑜被鎖定「狂打」　洪秀柱：誰出來選舉祖宗八代都會被挖出來打

記者羅婉庭／台北報導

針對高雄市長韓國瑜被執政黨「鎖定」攻擊，前國民黨主席洪秀柱20日受訪表示，任何被抹黑、抹紅都是不應該的，被攻擊的人只要站出來說出你心中真正的話，自己的理想告訴民眾、尋求支持，任何人參選祖宗八代都會被挖出來打，所以司空見慣，並喊話韓國瑜，要坦然以對。

綠營人士揚言在國民黨初選成果出爐，若是韓國瑜勝出，將啟動罷免市長連署。對此，洪秀柱上午出席「八百壯士捍衛中華協會」集會後受訪表示，「非常無聊！民進黨窮兇惡極，很下三濫的手法，可以收手啦！你們的手法大家都看得很清楚，不要這麼不要臉！」

針對國民黨內互打亂象，洪秀柱表示，非常非常憂心黨內互打的現象，可以支持心中的理想對象，但不要污衊、謾罵其他候選人，這樣下去只會讓一個違法亂紀的政黨繼續執政，便宜的別人，呼籲候選人多說好話、多談政見，終極的目標就是2020讓民進黨下架。

由退役將領、軍公教人士組成的八百壯士協會，以發表新書為由，在立院大門前喊話執政黨重視他們的權益，鴻海董事長郭台銘、國民黨主席吳敦義以及十幾位藍營立委到場支持，韓國瑜則是準備了手寫信給予支持。

他們的主要訴求為爭取在蔡政府年金改革過程中他們受損的權益，他們在高等行政法院的相關訴訟也持續進行中，大法官釋憲將在24日舉行。

該協會成立迄今一年，從成立之初開始蒐整資料，籌劃編纂《八百壯士紀實》，委託楊建平博士主編，歷經一年始克盡全功；全書計分五章479頁，包括「八百壯士」緣起及成立過程、對軍人退撫制度改革的理念與評析、紀錄重要陳抗活動、轉型的過程、當前任務及未來之挑戰等，採圖文並陳方式，以「有理念、有作為、有論述、有行動」之原則編撰。

▲洪秀柱20日受訪。（圖／記者羅婉庭攝）