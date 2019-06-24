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台灣民意基金會民調／蔡英文聲望回升至48%　對戰領先「郭、韓、柯」

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▲蔡英文、柯文哲、郭台銘、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

▲蔡英文、柯文哲、郭台銘、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

民進黨19日正式提名2020總統人選，確定由總統蔡英文出馬尋求連任。根據台灣民意基金會24日發布最新民調顯示，無論對上國民黨總統初選參選人郭台銘、高雄市長韓國瑜或台北市長柯文哲，蔡英文皆以7個百分點以上的差距領先。另外，蔡英文的民間聲望也回升，有近48%民眾贊同總統處理國家大事的方式，比不贊同的民眾多了4個百分點。

根據台灣民意基金會最新民調顯示，在2020總統大選藍綠白「三腳督」的情況下，若蔡英文、韓國瑜、柯文哲對決，蔡英文以36.9%暫居第一，領先韓國瑜的29.4%，柯文哲的27.5%，另有5.4%尚難決定，0.8%不知道。

若蔡英文、郭台銘、柯文哲對決，蔡英文同樣以35.5%佔上風，勝過郭台銘的26.1%，柯文哲的28.1%，另有9.6%尚難決定，0.7%不知道。

▲台灣民意基金會民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲台灣民意基金會民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲台灣民意基金會民調。（圖／台灣民意基金會提供）

在蔡英文執政3年來的聲望部分，該民調結果也指出，有16.8%非常贊同，30.9%還算贊同，22.7%不太贊同，20.9%一點也不贊同，8.7%沒意見、不知道或拒答，等於有近48%的民眾贊同總統處理國家大事的方式，44%的人不贊同，贊同的人比不贊同的人多4個百分點，和5月相比，贊同的民眾上升4.5個百分點，不贊同的民眾下降3.1個百分點，顯見蔡英文的聲望逐漸回升。

▲台灣民意基金會民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲蔡英文執政滿意度。（圖／台灣民意基金會提供）

針對民眾對行政院長蘇貞昌內閣的施政表現，該民調結果則顯示，19.5%非常滿意，32.9%還算滿意，17.3%不太滿意，20.9%非常不滿意，9.3%沒意見、不知道或拒答，等於有52%的民眾滿意，38%的人不滿意，滿意的人比不滿意的人多14個百分點，意味著蘇內閣持續獲得過半多數人民的信賴，有助於提高蔡英文的聲望。

該調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、研究發現的判讀、報告撰寫、及相關公共政策雨政治意涵的姐吸；山水民意研究公司受基金會委託，負責問卷編制、抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2019年6月17-18兩天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1092人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.97個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意基金會。

▲台灣民意基金會民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲蘇貞昌內閣施政滿意度。（圖／台灣民意基金會提供）

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關鍵字：蔡英文,郭台銘,韓國瑜,柯文哲,2020總統大選,2020

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