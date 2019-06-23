韓國瑜批民進黨權力中毒 朱立倫：連民主自由都傷害





▲朱立倫23日出席活動。（圖／朱辦提供）

記者羅婉庭／台北報導

針對高雄市長韓國瑜說「民進黨得了權力中毒症」，前新北市長朱立倫23日表示，民進黨執政後，為了鞏固權力是不擇手段，清算鬥爭國民黨就罷了，連台灣民眾最驕傲的民主自由也傷害，包括最近等於是沒收了公投的權力，把公投重新關回鐵籠之中，這樣民主倒退的行為，簡直是不可思議。

朱立倫說，民進黨這些動作只為了一個理由，就是明年1月11日，要確保蔡英文當選連任，這才是讓民眾最驚訝的，呼應韓國瑜所說的民進黨「不但是中毒很深，而且是違反民主」。

對於韓國瑜造勢提出的「拉進去、打出來」，朱立倫說，「這個口號我聽不太懂」，但他強調中小企業才是台灣的主力，應該是讓中小企業得到最多的支持。像今天看到第三代經營的文具王國，有新的創意，周末假日吸引這麼多人潮參訪，就是非常好的新的發展方向。

至於地方派系出席韓國瑜造勢對初選有何影響，朱立倫強調，這是每個人的選擇，韓國瑜每個禮拜都要造勢，造勢會帶來一些氣勢，但也容易造成對立、動員也造成勞民傷財，都各有利弊得失。

朱立倫說，他到台中的時候，也跟包括黑派、紅派的朋友見面，大家都是好朋友。一樣的，那天在雲林，張麗善縣長以及很多朋友也都很支持，因為畢竟這是黨內初選，七月十五日之後，「不是大家都要團結在一起嗎？」；他強調，這是黨內初選，大家都是同志、都是隊友，不管誰到哪裡，地方都會熱烈歡迎。