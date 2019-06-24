「保持開放」時代力量推2020總統候選人　徐永明提案下週討論





▲時代力量立委徐永明。（圖／記者許展溢攝）

政治中心／綜合報導

距離2020總統大選只剩下不到7個月的時間，綠營方面已確定由總統蔡英文力拚連任，國民黨也將在7月8日至14日進行初選民調，面對外界關注的第三勢力看待總統大選態度，外傳時力立委徐永明將在黨決策委員會提案，討論是否要自提總統、副總統候選人。而時代力量黨中央表示，確保主權是最優先考量，總統人選仍保持開放，本週不召開決策會議，徐永明提案將於下週會議時進行討論。

對於2020總統大選，時代力量黨中央24日表示，確保台灣的主權、民主和自由是時代力量最優先的考量，也相信這是黨內外所有支持台灣主權的朋友們，共同的目標；至於如何達到這個目標，現階段各種意見仍有待討論，時代力量也持開放的態度。

時力黨中央提到，上週決策會議的共識是，時代力量作為在野黨，應該站在監督的立場，待各方總統候選人出爐後，再用一致標準去檢視政見。目前可以確定的是，對於與本黨基本價值不符之候選人，例如主權立場親中，時代力量絕不會支持。

至於自提人選的部分，時代力量黨中央指出，徐永明在今年4月時就曾主張過，並且於上周提案希望交付決策委員會討論，並非623凱道活動後才提出。適逢本週不召開決策會議，徐永明提案將於下週會議時進行討論。而2020大選的整體立場，如同其他選務工作，都會由提名小組決議，交由決策會議通過後，才會形成正式立場並公開說明。

根據《總統副總統選舉罷免法》第22條規定，最近任何一次總統、副總統或立法委員選舉中，推薦候選人得票數之和達到5％以上，可推薦總統、副總統候選人。而親民黨、時代力量在2016年立委選舉當中，獲得逾6％的政黨票，因此都擁有2020總統、副總統的政黨提名權。