影／郭台銘、吳敦義同框挺800壯士　韓國瑜手寫卡片當場公開！

記者羅婉庭／台北報導

「八百壯士捍衛中華協會」19日上午在立法院門口集會，鴻海董事長郭台銘、國民黨主席吳敦義同框力挺，高雄市長韓國瑜則是寄了手寫賀卡，被主辦單位現場公開，內容是「我武維揚 熱愛中華」八個字。

▲『八百壯士紀實』新書發表會，主辦單位公開韓國瑜手寫卡片。（圖／記者李毓康攝）

由退役將領、軍公教人士組成的八百壯士協會，上午於立法院大門集會。國民黨總統初選候選人出席有郭台銘、前台北縣長周錫瑋、孫文學校校者張亞中，而軍公教力挺的韓國瑜因市政繁忙不克出席，提前寄出親手寫的賀卡，寫下「敬賀八百壯士新書發表會：我武維揚 熱愛中華」，主辦方在活動中直接公開。

吳敦義與郭台銘幾乎同時到場，兩人一見面立即握手、寒暄，看似互動自然、熱絡，也或許是意圖釋除17日下午「吳韓密會」後其他陣營可能質疑黨中央偏袒的疑慮。

但吳敦義致詞時，郭台銘則是四處與支持者握手與簽書，吳致詞完畢後郭台銘才前往舞台發言，現場許多支持者頻喊「郭台銘！選總統！」、「支持郭台銘！」。

郭、吳兩方原本安排行程時間是錯開10分鐘，預計吳敦義10:30分抵達，郭台銘40分，但因道路交管與現場動線問題，兩人幾乎同時從濟南路下車，走向集會舞台，造成意外同框，也一起接受媒體訪問。

八百壯士上午已發表新書為由進行集會，主要訴求為爭取在蔡政府年金改革過程中他們受損的權益，他們在高等行政法院的相關訴訟也持續進行中，大法官釋憲將在24日舉行，將會持續抗爭。

▲『八百壯士紀實』新書發表會，吳敦義、郭台銘到場。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主席吳敦義出席八百壯士新書發表會，與郭台銘握手同台。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨總統初選參選人周錫瑋出席八百壯士新書發表會。（圖／記者林敬旻攝）