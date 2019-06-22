長榮罷工軍機支援遭酸　蘇貞昌：行之有年！拿來開玩笑不太好

記者蔣婕妤／台北報導

針對長榮航空空服員罷工，行政院長蘇貞昌21日表示，希望勞資雙方盡快達成協議，國防部若有必要會出動軍機等服務，確保旅客權益。其中「軍機疏運」被不少網友認為不可行，還被臉書粉絲專頁老天鵝娛樂拿來開玩笑，蘇貞昌22日受訪時回應，軍機疏運是針對離島、行之有年，拿這種事來開玩笑他認為不太好。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者蔣婕妤攝）

蘇貞昌21日針對長榮航空空服員罷工一事發表看法，他表示，不願看到罷工，但罷工是勞工朋友爭取權益的一個手段，希望勞資雙方能夠達成協議，最重要的是，不能影響到旅客的權益，國防部若有必要會出動軍機等服務。對此，老天鵝娛樂認為不合理，酸蘇貞昌「院長打韓打太爽，也開始說夢話了嗎？」

針對爭議，行政院發言人Kolas Yotaka 說明，「行政院在長榮航空罷工發生時要求國防部配合交通部疏運規劃，以國軍現有運輸能量，優先滿足外離島地區民眾的需求，目的在保護消費者權益及疏運。為因應長榮航空罷工事件，尤其馬祖只有立榮獨飛，國防部軍機目前已待命，因應離島疏運的需求。」

蘇貞昌22日受訪時親自解釋，政府立場就是勞資雙方坐下來談，趕快解決問題，同時最重要是保護旅客權益，「尤其離島國民，如果只有一個航線，需要疏運時，都有備案，軍機支援行之有年，限於國內離島，不要誇張到講到國外去，所以我們覺得開玩笑在這種時候也不太好，呼籲勞資雙方儘快坐下來，因為無論是提告、罷工都不能解決問題，而是坐下來談才能解決問題，趕快回到談判桌，大家好好的把問題解決，政府一定會用最大的力量來照顧旅客的權益。」