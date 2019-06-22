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長榮罷工邁入第三天！　15家產險旅遊不便險賠不賠懶人包

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▲▼長榮航空罷工事件。（圖／記者宋良義攝）

▲長榮航空空服員罷工邁入第三天。（圖／記者宋良義攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

長榮空服員罷工邁入第三天，許多行程受到影響的民眾關心自己的「旅遊不便險」到底賠不賠。專家提醒，如果是宣布罷工後才投保的不便險是不賠付的，且並非每家產險公司都有將罷工納入承保範圍，民眾務必睜大眼睛看清楚各家保險條款。

Money101台灣董事總經理周純如指出，一旦旅客遭遇航空公司罷工，航班受到影響，恐讓一趟精心規劃的旅程以及已經預付的團費、訂房費、租車費、交通票券費等付諸流水，又或者必須自掏腰包再買一次機票，以利繼續原訂旅遊行程，這些動輒上萬元的損失，透過妥善規劃並投保「旅遊不便險」能轉嫁風險。

但如果是在宣布罷工後才投保不便險，保險公司基本上都不會理賠，只有在航空公司尚未正式宣布罷工前投保的不便險，才可以有理賠。另外，由於有部分產險公司將罷工列為除外不保事項，民眾投保之前務必仔細審閱保單條款，以確保自身權益。

周純如表示，市場上各家產險之旅遊不便險與罷工相關的保障項目中，除了常見的「班機(行程)延誤」以外，例如「旅程取消費用」、「行程更改費用」等項目，也能將民眾因此損失或是增加的旅程相關費用進行補償。值得留意是，並非每家產險公司都有提供「旅程取消費用」、「行程更改費用」等保障項目，即使有，也未必將罷工納入承保範圍，民眾務必睜大眼睛仔細比較各家保險條款。

▲▼ 15家產險公司網路投保旅遊不便險班機延誤理賠情況 。（圖／記者戴瑞瑤製表）

▲15家產險公司網路投保旅遊不便險班機延誤理賠標準 ，點圖可放大。（圖／記者戴瑞瑤製表）

舉例來說，國泰世紀產險有兩種旅遊不便險供選擇，其一為「早鳥豪華型保障」，需提早7天前投保，保障內容包含「旅程取消保險」，因罷工導致原先預定行程遭全部取消，針對無法退還的訂房費用提供5000元的定額理賠金、機票費用提供5000元定額理賠金以及其他費用(團費、租車費、各類門票等)提供1萬元限額理賠金；另一種則是旅遊出發前1小時才投保的「基本型保險」，則無提供「旅程取消保險」。

同樣因為罷工導致旅程取消，美商安達產險、旺旺友聯產險也有「旅程取消保險」補償保戶因此無無法取回的相關費用，理賠限額分別為2萬元及5萬元。

反之，華南產險雖然保障項目也有「行程短縮或取消」，不過，罷工所導致旅遊行程取消，不在理賠範圍內。民眾審視條款，細節務要顧到。

另外，也有產險公司提供「旅程更改」保障項目，保戶因罷工必須更改其預定旅程，因而增加的交通或住宿費用，可在限額內實支實付，明台產物限額1萬元、和泰產險限額5萬元、旺旺友聯限額2萬元。

針對「班機延誤」的保障項目，15家產險公司透過網路投保管道購買的「旅遊不便險」，新安東京海上產險、第一保產險、泰安產險仍未將罷工納入保障範圍內。

另外，民眾也要了解各家產險「班機延誤」的理賠標準，包含「延誤多少小時」才啟動理賠、「何時得到航班延誤通知」以及「台灣出發航班宣布取消或延誤時，是否已經完成報到手續或出境」等狀況都會影響申請理賠的結果。

以「班機延誤時間」為例，各家產險的延誤標準大致分為2、3、4、6小時不等。因罷工導致班機延誤2小時即啟動理賠的為新光產險，是目前市場上認定延誤時數最短的；延誤3小時則有明台產險、國泰世紀產險。

▼ 15家產險公司網路投保不便險罷工理賠項目。（圖／記者戴瑞瑤製表）

▲▼ 15家產險公司網路投保不便險理賠項目。（圖／記者戴瑞瑤製表）▲▼ 15家產險公司網路投保不便險理賠項目。（圖／記者戴瑞瑤製表）▲▼ 15家產險公司網路投保不便險理賠項目。（圖／記者戴瑞瑤製表）▲▼ 15家產險公司網路投保不便險理賠項目。（圖／記者戴瑞瑤製表）▲▼ 15家產險公司網路投保不便險理賠項目。（圖／記者戴瑞瑤製表）▲▼ 15家產險公司網路投保不便險理賠項目。（圖／記者戴瑞瑤製表）

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關鍵字：長榮,罷工,不便險,班機延誤,理賠

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