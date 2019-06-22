罷工Day.3會員1900人繳證　工會：每10天投1次票決定罷工是否繼續

▲長榮罷工行動已持續42小時，空服員聚集在南崁公司外靜坐。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

長榮罷工行動進入第三天，會員證件繳交數也已達到1900份。但長榮航空也採取反制行動，21日赴台北地方法院向工會提出損害賠償，求償金額1天3400萬。工會律師劉冠廷今（22日）指出，資方宣稱「勞工董事」、罷工行動是違法行為，這是在曲解法律，工會在蒐集相關資料，最快下周一將提出告訴。

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桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱指出，罷工行動是依照《勞資爭議處理法》辦理，歷經勞資爭議調解申請、調解破裂、全體會員投票並過半同意、長榮會員甚至高達9成支持，完全依據合乎法令。但長榮航空卻在21日按鈴控告工會非法罷工，向工會求償罷工期間每天3400萬的巨額賠款，以及提起強制罪等刑事告訴，工會認為這是曲解法令，對此感到遺憾。

▲桃園空服員職業工會呼籲長榮公司，回歸理性、誠意協商。（圖／記者崔至雲攝）

鄭雅菱也指出，截止22日上午10點為止，工會沒有收到公司正式邀請要協談，因此工會已準備好長期抗戰，將所有會員分為5組，並分為早晚2班，一班12小時的靜坐，工會隨時可以協商。鄭雅菱也說明，工會也尊重所有會員，每10天將進行民主投票，決定工會下一步怎麼做，最近的一次投票將在30日舉行。

劉冠廷說明，就工會所提勞工董事之訴求，勞動部長許銘春在今年5月27日接受鍾孔炤立委質詢時，已明確肯認該訴求是調整事項，訴求合法；多名學者包括政治大學勞工所成之約教授、文化大學法律係邱駿彥教授及交通大學科法所邱羽凡教授，亦均公開表示勞工董事之訴求屬調整事項，為合法訴求，故工會勞工董事訴求合法毫無疑問。

▲長榮罷工行動進入第三天，會員證件繳交數達到1900份。（圖／記者林敬旻攝）

鄭雅菱說，長榮航空公司數個月以來態度強硬，協商毫無誠意，工會才會決定罷工。工會呼籲長榮航空回歸理性、誠意協商。

對於桃園市空服員職業工會突襲式發動罷工，長榮航空表示，已立即成立緊急應變小組，並盡最大的努力全力動員，在政府、友航及相關旅遊業者的協助下，共同疏運旅客，並盡一切所能降低對旅客的影響。