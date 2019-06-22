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空姐到公司發現被鎖ID卡變罷工　長榮：曾詢問過但一直未表態

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▲長榮空服員罷工，空服員遭取消權限。（圖／記者林敬旻攝）

▲長榮空服員空服員要上班時發現遭取消門禁卡權限。（圖／記者林敬旻攝）

生活中心／南崁報導

罷工進入第三天，長榮航空也發送簡訊要空服員回覆是否值勤，但現場傳出有一名曾姓空服員，原訂要到公司報到上班，卻已被列為罷工名單，她因而轉身加入罷工行列。長榮航空表示，公司有詢問過該名曾姓空服員是否有出勤意願，但曾員不願意表態就結束通話，才會把她的勤務代碼改為罷工。

曾小姐受訪時表示，自己有收到公司詢問是否願意上班的語音留言，並要求想要上班的話就按數字鍵1回覆，「但語音留言我沒辦法回覆啊！」她提及自己雖然在罷工投票時投下了同意票，但她還沒決定是否要加入罷工的行列，昨天收到訊息無法回覆後，她便決定今天直接來公司看狀況，沒想到在公司門口就被通知已被列為罷工人員，讓她無法進入公司上班，公司內部人員表示，需要查詢班表確認她今天是否值勤，但她無法接受，轉身加入罷工行列。

長榮航空表示，歡迎任何一位組員願意回來服勤，該名曾姓空服員6月18-21日連續4天休假，6月22日原始班表為待命勤務，但未回覆確認出勤的簡訊，因此勤務代碼改為罷工，今天無法通過門禁管制時，公司調派中心曾主動與曾姓空服員聯繫是否有出勤意願，但曾員不願意表態即結束通話。

請繼續往下閱讀...

▲長榮空服員罷工，空服員遭取消權限。（圖／記者林敬旻攝）

▲被認定罷工的空服員，已無法登入公司內網。（圖／記者林敬旻攝）

長榮航空為因應桃空職工發起罷工行動，以發送簡訊之方式確認空服員是否願意回來服勤，若空服員有勤務但未回覆公司，則該日的勤務代碼將改為「罷工」並且無法通過門禁管制系統。

若空服員來電表示自己並無罷工意願，經確認之後門禁系統將會進行解鎖，如果未解鎖成功，大門警衛也會與空服員調派中心確認身分及出勤意願後放行。

一位不具名的現任長榮空服員表示，公司本來就說沒接電話、沒回覆就視同罷工，如果願意支援再打去公司，馬上就可以改回來，該名空服員不可能不知道，推斷她應該本來就要加入罷工行列。

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關鍵字：長榮罷工,長榮航空空服員,空服員罷工,罷工,長榮航空

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