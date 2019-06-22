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「我是資方派」長榮員工看罷工！3表格打臉空服員　提5點嘆：看到人性貪婪

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▲長榮空服員罷工，南崁公司靜坐，情緒激動落淚。（圖／記者林敬旻攝）

▲長榮空服員罷工，南崁公司靜坐，情緒激動落淚。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／綜合報導

長榮空服員職業工會日前發動罷工，事件引發熱論，有網友疑惑「長榮空姐罷工感覺沒什麼人挺？」認為這次罷工風向倒向資方。一名資深長榮女員工看了這次的罷工事件後，忍不住說自己是資方派的，貼出3張表格、用5大重點批評罷工行動，「不要當得不到糖吃就在地上耍賴的小孩，都是大人了餒醬子不好看。」

這位女網友在《Dcard》發文「我是長榮罷工資方派」，開頭就說自己在長榮航空走跳許久、更是熱愛公司，看到工會無預警宣布罷工，「嗯～不會形容那個感覺～」忍不住就先指責，這根本是有預謀的罷工，「既然有預謀是不是可以大方的講出來，讓所有無辜的旅客有心理準備（布條都帶在身上 昨天協商也都一直鬼打牆 工會幹部也請好假 這不是預謀罷工是什麼？）。」

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▲長榮空服員罷工，南崁公司靜坐，機師梁學賢聲援。（圖／記者林敬旻攝）

▲長榮空服員罷工，機師梁學賢聲援。（圖／記者林敬旻攝）

接著她分享自己的想法，首先強調「我的立場是在資方這邊的」，對於工會在吵「既然是前五大航空公司，但薪水卻沒有前五大航空公司應有的水準」、「公司的營運是有在節節提升的，應該要跟員工共同平分」，她直接開批「我的老天額，你當公司做慈善喔？平分個什麼鬼東西？那如果哪天公司節節虧損，說薪資要調降大家一起共體時艱，你們要不要？」

原PO也解釋日支費的部分，「日支費就是你飛到外站一個小時的時薪，也就是吃飯錢啦！「長榮是90元、華航150元／一小時」，乍看之下差很多，但長榮的日支費是從飛行前2個小時的報到時間開始，算到回台灣、從機場回南崁總公司刷退；「華航only! ONLY！算起飛到降落！當你飛機輪子碰到地面那一刻就停止計算了。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO貼出各航空公司的日支費比較表。（圖／翻攝自Dcard）

另外，長榮住的飯店也比華航好很多，還附飯店自助早餐，停的時間也比華航長很多，長榮空服員睡一覺起來「還可以下樓吃自助式早餐，call接駁車去超市逛逛摸一下才上班；華航睡一覺起來還來不及醒，甚至還想不起來自己人在哪，就要回到機場上班」，比起來長榮空服員在外站休息時間充足，「所以我並不覺得長榮對員工不好。」

原PO表示，長榮集團在照顧員工、培育人才的名聲是業界數一數二，在協商過程中，也退一步提出飛安獎金一趟200的方案，「但工會幹部就像沒聽到一樣，為什麼？因為他們不能妥協不能退一步」、「所以協商過程不管長榮怎麼提出替代方案，只要不是接受他們提出的方案，協商完全就是個屁。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO說，長榮空服員待遇明顯優於華航。（圖／翻攝自Dcard）

對勞方其中一項訴求新增勞工董事加入公司營運，原PO直呼「請問你是股東嗎？？這一聽就知道已經過頭了吧！」接著分別貼出「長榮與華航空服員待遇比較」、「工會罷工訴求、長榮公司回應的表格」，只見長榮除了日支費的部分，其他薪資待遇都勝過華航。

原PO第2點則說，罷工空服員裡「帶頭的工會裡面，有很多都是飛很久的阿姨們」，「不知道是飛太久翅膀硬了還是怎樣，竟然說『沒有我們就不會有長榮了啦！』」，讓她相當傻眼。第3點她認為「工作是自己選擇的」，如果不喜歡、不高興可以不要做，「不要說什麼當初是因為喜歡天空來飛，但這跟想像的不一樣。」

原PO也敘述空服員工作的現實，就是「時差導致生理期大亂、待命突然被抓飛只能爽約朋友、要清有尿尿大便在地板的廁所、一個人可能要服務好幾10個旅客等等」，但每件事有好有壞，不能只拿好的、壞的都不要，「我真心希望長榮把罷工的空服員全部fire掉，一個個自以為是的態度真的很白眼，如果你那麼有能力，你有一天一定會得到很好的福利跟工作環境，不用你罷工，你的伯樂就會高薪聘請你的。」

▲長榮空服員罷工繳交證件三寶，南崁公司外持續靜坐。（圖／記者林敬旻攝）

▲長榮空服員罷工繳交證件三寶。（圖／記者林敬旻攝）

第4點部分，原PO則說「我現在也是別人的員工」，說她不是不能體會自己每小時幫公司賺很多錢、但自己只領基本時薪的心情，「但是我已經很知足了，當其他工作的人在外面風吹日曬雨淋的時候，我可以在室內吹著冷氣工作，還有很多很好的同事，大家一起開開心心的上班 有不好嗎？」認為有很多都是比較出來的、都是別人的比較好。

原PO第5點直批，在罷工的空服員只讓她看到人性的貪婪，「獅子大開口的說，別人有的我也要有，為了罷工而罷工，把自己的利益擺前面」，卻沒想過、也沒權力阻止想上班的人，「在長榮有多少家庭是爸爸在家顧小孩、媽媽出來上班，都是靠媽媽這份薪水在支撐一整個家」。

▲長榮空服員罷工，南崁公司外持續靜坐，工會幹部廖以勤。（圖／記者林敬旻攝）

▲工會幹部廖以勤。（圖／記者林敬旻攝）

她認為，罷工的人要曬成乾沒關係，但動用這麼多社會資源，只是想讓大家知道長榮空服員很可憐、被虧待，「你們的合法罷工也已經讓南崁交流道的交通癱瘓，這樣的罷工就算合法但也不正當吧」、「哈囉！是誰說罷工可以擋住人家車道的，他們家小孩放學了你要去接嗎？對比香港反送中兩百萬人上街遊行，看到救護車甚至是公車都會自動讓路，你們才幾百人、千人都不到，這麼基本的素養都沒有，我看不出來你們到底有什麼資格罷工。」

最後原PO表示，罷工的結果真的是兩敗俱傷，無辜的還是花了錢、早早訂機票準備出去玩的旅客；她也勸年輕的空服員，「希望那些被工會幹部的阿姨們洗腦一起罷工的妹妹們可以早點恢復理智，不要被利用了還很開心，那些阿姨早就替自己想好了退路」、「你以為加入一個團體，大家就有血緣關係就成一家人了嗎？有時候家人都見死不救了，更何況有利益牽扯的團體」、「假如今天長榮真的硬起來了，工會的阿姨們會保護你們嗎？真的會嗎？還是他們摸摸鼻子，消了他們的假，走進公司繼續飛呢？」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO說，工會成員早就想好退路、不會吃虧。（圖／翻攝自Dcard）

桃園市空服員職業工會理事廖以勤稍早曾表示，長榮公司寄發簡訊希望空服員回去上班，或是軟性喊話願意服勤的空服員，公司可以協助拿回三寶（工作證、台胞證及護照）。廖以勤說，長榮航空希望航班恢復正常，而工會不希望罷工影響層面擴大，工會希望雙方理性協商。

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關鍵字：長榮,罷工,資方,Dcar

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