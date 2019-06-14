　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

十餘年南瓜育種新突破　創95天早熟新記錄

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲高雄區農改場經十餘年南瓜育種新突破，「高雄2號-菊島之樂」創95天早熟新記錄。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲高雄區農改場經十餘年南瓜育種新突破，「高雄2號-菊島之樂」創95天早熟新記錄。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

南瓜因為熱量低，近年來成為市場需求看好的健康蔬果之一。農委會高雄區農業改良場，第一次推出南瓜新品種「高雄2號-菊島之樂」，它屬於中國型南瓜，創下中國型南瓜最「早生又早熟」的新紀錄，從播種至採收日數僅約95天，比其他中國型南瓜的品種提早約2週，看好它未來市場。

▲高雄區農改場經十餘年南瓜育種新突破，「高雄2號-菊島之樂」創95天早熟新記錄。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼「高雄2號-菊島之樂」南瓜。

▲高雄區農改場經十餘年南瓜育種新突破，「高雄2號-菊島之樂」創95天早熟新記錄。（圖／記者陳崑福翻攝）

由於台灣南瓜產期多集中於春、秋兩季，「高雄2號」在夏季卻仍有一定產量，能補充初秋南瓜的不足。另主打小家庭市場，小果多肉，約600公克大小，符合小家庭與單身貴族們的需求。

高雄場表示，一般南瓜大小約2公斤以上，高雄2號平均重約0.6-0.8公斤，最大果重約1公斤，符合現代小家庭消費。果實內的果腔很小，果肉率高且香甜，肉質無渣、口感佳。不論清蒸、煮湯、沙拉、火鍋或焗烤等烹飪處理，小家庭消費者可在一餐內食用完畢。這也是高雄場將新品種南瓜命名為「菊島之樂」的原因之一。

「高雄2號」擁有「早生又早熟」的優勢，播種至雌花開花僅需50天左右，較一般中國型南瓜早2週。大約第11.5節便開始開花結果，結果累累。由於植株葉片較小，每一分地可以多種100株，相對可提高產量。果實成熟期短，栽培時間相對縮短，能夠在天災後快速的「搶市」，增加消費者蔬菜量的供應與提升農民的收益。目前「高雄2號」已分別在嘉義、南投、宜蘭地區試種，預計推廣全台種植，部分農民也看好有機栽培、溫網室栽培的獲利發展。

高雄場戴順發場長指出，南瓜在臺灣俗稱「金瓜」，是臺灣地區重要的瓜類蔬菜之一，具有調節夏季蔬菜供需的功能。近5年來，全臺每年栽培面積約3千500~5千100公頃，年產量近9萬公噸，以高雄、臺南、嘉義、雲林及花蓮地區栽培最多，產期集中於春秋兩季。「高雄2號-菊島之樂」，有別於傳統中國木瓜形南瓜外觀，外型有如葫蘆具有腰身的「菊島之樂」，體態婀娜多姿，果皮鵝黃色，果肉金黃色，非常吸睛。
 

ET快訊
「摔角界林志玲」擂台飛撲性感爆表　鄉民尖叫：拜託摔我！
NBA冠軍戰／暴龍4勝2敗！成軍24年首奪冠

關鍵字：南瓜,高雄2號,小家庭,單身貴族,高雄區農改場

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／情侶開車撞護欄後翻覆　20歲妙齡女削頭溢腦漿慘死車內

影／阿聯酋空姐北車遭借錢哥3次襲胸　PO文控「警察居然要我算了吧」

小模旅拍找男友護駕　色影師藉口換場景亂摸全身

更新／落跑山友漏夜搬家電錶停？　台電一早派人按電鈴關切「電錶還在轉」

影／報答311賑災恩情！日「透地雷達探查車」來台　免費查高雄坑洞

影／畫面曝光！3D列印槍發明人北市租屋　路邊滑手機等房仲

快訊／龍井魚塭驚見無名女屍　警公布特徵盼協尋

「我的自私和你不同」夫救登山客反受困　消防妻：你賠不起我老公

全台唯一沒火葬場　殯葬公會持引魂幡到彰府抗議陳情

枋警力里登山道「淨山」　慶祝警察節

香港媽對警淚喊「為什麼打小孩」　直接遭射擊！心痛片瘋傳

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

何韻詩「肉身對抗」香港鎮暴部隊！ 網友心疼：注意安全

陸外交部否認武力集結「反送中」　發言人：請美國停止干預中國內政

港民立法會前示威抗議「反送中」　警射布袋彈！男頭部中彈滿臉血

林鄭月娥「反送中」後首度現身　掉淚駁斥賣港：我已經犧牲很多

牧場遊客活逮「秋行軍蟲首例」 　1動作阻蟲害擴散！免虧36億農損

「算了、我的錯」大戳女友抓狂地雷 男友無奈求冷靜...慘遭翻舊帳狂噴

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」　 網不捨：原來妳早知道

71歲駝背婦收養「45名孤兒」　吃垃圾堆食物活...孩子變醫生、老師

全台唯一沒火葬場　殯葬公會持引魂幡到彰府抗議陳情

枋警力里登山道「淨山」　慶祝警察節

自小客車違停紅線開單告發　還被起出贓物＆毒品

台南驚傳殺警！劉姓偵查佐中彈身亡　警掌握定對象全力追緝

放棄棒球夢返鄉種田　林偉弘有信心在農業闖出一片天

十餘年南瓜育種新突破　創95天早熟新記錄

世界第一「無限學習」　桃園市榮獲智慧城市首獎

青春專案聯合稽查　屏警結合「第三方警政」擴大掃蕩

名歌星少女時代主唱黃雅珉　取回「母與子」自畫像引起騷動

想做新娘秘書嗎？　就業中心邀新娘秘書助入門者圓夢

柯文哲節目時鐘指向「20：20」　北市府：開放外界解讀

暗批賴清德是「不對的行政院長」？　蘇嘉全：我沒指名是他

「2019高中原創畢業歌合輯」名單出爐！竹中竹女並列第一

宏普今年聚焦3大案　未來推案改走「新南向」

金山玉米田疑似秋行軍蟲肆虐　新北青農馬上通報鑑定中

他網購買「這樣東西」備註：不要寫商品名！收到包裹秒被出賣　網笑噴

開發金董監改選出爐　民股全拿、公股銀行全面退出

中職／味全龍測試會今展開　162人參加至少推薦20人選秀

鈴木一朗挑戰19年都失敗　大谷翔平第2年就完全打擊

NBA冠軍戰／格林喊出不存在的暫停　勇士痛失總冠軍

地方熱門新聞

5歲童被罰站　屏議員批教育處消..

少女時代主唱黃雅珉　取自畫像引..

台南新營鹽酸外洩　民眾不適

小倆口辦離婚妻默默掉淚　戶所櫃..

警察節前夕收到非常實用禮物　內..

秋行軍蟲危機　新北防疫動起來

劉姓偵查佐中彈身亡 　警掌握定..

慰問罹難學童家屬　郭信良籲市府..

就業中心邀新娘秘書　助入門者圓..

台南新營民宅火警　幸無傷亡

玉井警護果查獲竊賊　守護果農收..

警傳授密技　聽到4大詞就是詐騙

國際繩索救援賽冠軍回國！對台灣..

放棄棒球夢　林偉弘返鄉種田　

更多熱門

相關新聞

南瓜新品種「菊島之樂」有腰身！

高雄區農業改良場經10餘年育種，今（13日）在農委會首度推出屬於大陸型南瓜新品種「高雄2號-菊島之樂」，創下該品種最「早生又早熟」的新紀錄，從播種至採收日數僅約95天，且主打小家庭市場，小果多肉，一顆約600公克，目前已順利技術轉移，預計消費者今年底就可品嚐到。

梅雨鋒面到來　農友採收產季果

西瓜是用南瓜苗嫁接？　西瓜原鄉嫁接達人告訴你

怕火鍋湯變髒拒煮芋頭　網曝真兇是它

芒果外銷免操煩　「枯草桿菌」可提升外銷產業競爭力

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔哭著回家「求老婆不要離婚」！

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

阿翔老婆哭罵阿翔：你真的太過份！

爆阿翔故意被拍逼離婚！偷吃謝忻內幕曝光

謝忻269字手寫道歉：Grace對不起妳！

摔角界林志玲超性感　網嗨：拜託摔我！

阿翔IG露餡「謝忻地位比老婆高」！

男童遭「分屍」排列路旁？網曝當地黑暗情景

謝忻發文告白阿翔「我愛你」！激吻完癡情護愛

謝忻道歉信引論戰！網分析目的

子瑜出道4年終於剪劉海！　粉絲激動：超仙

中油貨輪遇襲　石油腦到底是啥？

最容易日久生情星座TOP 5

更多

最夯影音

更多

香港媽對警淚喊「為什麼打小孩」　直接遭射擊！心痛片瘋傳

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

何韻詩「肉身對抗」香港鎮暴部隊！ 網友心疼：注意安全

陸外交部否認武力集結「反送中」　發言人：請美國停止干預中國內政

港民立法會前示威抗議「反送中」　警射布袋彈！男頭部中彈滿臉血

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面