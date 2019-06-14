十餘年南瓜育種新突破　創95天早熟新記錄

▲高雄區農改場經十餘年南瓜育種新突破，「高雄2號-菊島之樂」創95天早熟新記錄。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

南瓜因為熱量低，近年來成為市場需求看好的健康蔬果之一。農委會高雄區農業改良場，第一次推出南瓜新品種「高雄2號-菊島之樂」，它屬於中國型南瓜，創下中國型南瓜最「早生又早熟」的新紀錄，從播種至採收日數僅約95天，比其他中國型南瓜的品種提早約2週，看好它未來市場。

▲▼「高雄2號-菊島之樂」南瓜。



由於台灣南瓜產期多集中於春、秋兩季，「高雄2號」在夏季卻仍有一定產量，能補充初秋南瓜的不足。另主打小家庭市場，小果多肉，約600公克大小，符合小家庭與單身貴族們的需求。

高雄場表示，一般南瓜大小約2公斤以上，高雄2號平均重約0.6-0.8公斤，最大果重約1公斤，符合現代小家庭消費。果實內的果腔很小，果肉率高且香甜，肉質無渣、口感佳。不論清蒸、煮湯、沙拉、火鍋或焗烤等烹飪處理，小家庭消費者可在一餐內食用完畢。這也是高雄場將新品種南瓜命名為「菊島之樂」的原因之一。

「高雄2號」擁有「早生又早熟」的優勢，播種至雌花開花僅需50天左右，較一般中國型南瓜早2週。大約第11.5節便開始開花結果，結果累累。由於植株葉片較小，每一分地可以多種100株，相對可提高產量。果實成熟期短，栽培時間相對縮短，能夠在天災後快速的「搶市」，增加消費者蔬菜量的供應與提升農民的收益。目前「高雄2號」已分別在嘉義、南投、宜蘭地區試種，預計推廣全台種植，部分農民也看好有機栽培、溫網室栽培的獲利發展。

高雄場戴順發場長指出，南瓜在臺灣俗稱「金瓜」，是臺灣地區重要的瓜類蔬菜之一，具有調節夏季蔬菜供需的功能。近5年來，全臺每年栽培面積約3千500~5千100公頃，年產量近9萬公噸，以高雄、臺南、嘉義、雲林及花蓮地區栽培最多，產期集中於春秋兩季。「高雄2號-菊島之樂」，有別於傳統中國木瓜形南瓜外觀，外型有如葫蘆具有腰身的「菊島之樂」，體態婀娜多姿，果皮鵝黃色，果肉金黃色，非常吸睛。

