他買1000元交換禮物「小到看不清楚」　萬人喊愛死：增值又實用

▲原PO買超迷你造型黃金，網友大讚超想收到。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

最強聖誕交換禮物！一名網友透露，公司舉辦千元交換禮物，他突發奇想買下0.04錢的迷你黃金招財貓，笑稱「實用又保值」。文章引來近5萬人朝聖大讚，「這才是模範生禮物」、「我要是收到我會愛死」；更有人分享曾收過類似金飾，後來金價大漲賣了三千元，直呼「別小看迷你黃金！」

一名網友在Threads表示，公司今天有舉辦聖誕交換禮物的活動，每人要準備1000元的東西，於是他突發奇想在銀樓買了0.04錢的造型黃金，笑虧是一隻「小的連形狀都看不太清楚的招財貓」。

這已經是他想到最實用又保值的禮物，原PO苦笑直呼，「希望收到的人不會嫌它是小廢物，也讓我感到黃金真的貴！」

底下引來近5萬人讚爆，「你簡直是交換禮物界的模範生」、「為什麼送這種小廢物，收到的人會太開心」、「史上看過最好的一千元禮物」、「你超級棒，我要是收到我會愛死」、「我也是欸，今年買金豆來當交換禮物」、「比馬克杯、水晶球好太多的，黃金還會增值」、「我去年交換禮物500元左右，也是選黃金，只是真的就很小0.02錢左右，還好朋友懂黃金」。

留言串中，一名網友更激動分享，「各位不要看不起這種迷你黃金，我之前收過一個八、九百塊的，結果要賣的時候，賣了三千元」。