你知道「西瓜是南瓜苗嫁接」的嗎？　西瓜原鄉嫁接達人告訴你

▲屏東縣佳冬鄉楊勝有目前每年供應150萬株的嫁接苗給農友栽種西瓜。 （圖／記者陳崑福攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

現在吃的西瓜其實多數是用南瓜種苗嫁接栽種長大的！屏東縣佳冬鄉農友楊勝有從事西瓜嫁接行工作，已有20多年歷史，每年由他嫁接的西瓜苗在150萬株上下，全台栽種西瓜苗有8成來自佳冬鄉，佳冬鄉因此被稱為「西瓜原鄉」。

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▲▼楊勝有教大朋友嫁接西瓜苗、嫁接西瓜苗做法。

1971年出生的楊勝有，從小就跟著父親栽種西瓜，當時要用人工挑水來澆水，相當辛苦，「一個農民栽種2~3百株就算很多了」，不像現在採用機械化管理，一個人可人栽種2~3萬株，甚致5~6萬株。

楊勝有說，原來西瓜栽種在河川地為主，由於土壤連續栽種使用，病蟲害就多，管理困難，影響收成，產生農友所說「運作障礙」。那時候，他父親聽到日本和國內農政單位利用南瓜苗嫁接西瓜苗方式，利用南瓜株的抗菌、抗旱特性，西瓜以往產生的病害就可以減少、消除，他的父親就自己摸索學習這套嫁接技術，除供自己栽種，其他農友得知消息，就來訂購，慢慢打響名號。

他表示，南瓜苗嫁西瓜苗方法雖不複雜，但卻需要很細心的去注意每一個環結，尤其是生長情況的控制。嫁接前，先要培育西瓜苗與南瓜苗，把南瓜泡水到成長，要約8~10天，還要氣候配合，期間適時給陽光和水份。南瓜先種再把西瓜種子進行催芽動作。

南瓜成長有兩片葉子，在葉子中間發一個芽後，就要把它拔掉改接西瓜的芽，這就是幼苗嫁接，而南瓜生長時不能太茁壯，否則不太適合用來嫁接，嫁接之後如果再有南瓜葉長出，表示南瓜太茁壯，所長的南瓜葉也會太茁壯，所嫁接的西瓜苗便無法順利吸收養份，要拔掉兩、三次，南瓜芽才不會再長，而西瓜才能充份吸收到養份，如果沒有把南瓜葉拔掉，兩株芽都繼續生長，南瓜會取代西瓜，種出來的瓜是南瓜，不是西瓜。

他表示，目前台灣栽種西瓜有兩個季節，一個是清明節到7月中旬；另一個是中秋節過後忙到農曆過年，這兩段時間，會找村內婦人朋友幫忙嫁接，讓消費者一年四季都可以吃到西瓜。