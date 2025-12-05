2025台灣10大熱門Podcast！《禎甄要chat內》、《唐陽雞酒屋》用聽學知識

文／妞新聞

妞妞們～想找個聲音陪你度過通勤、做家事或睡前時光嗎？2025年台灣熱門Podcast出爐啦！從兩性成長、脫口秀、投資理財到自我成長，每一檔都是話題保證，妞編輯幫你整理出10檔必聽節目，快來挑一檔加入你的播放清單吧。

2025十大台灣必聽Podcast

1.《禎甄要chat內》

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲（圖／FB@禎甄要chat內）



由胡小禎與李佩甄主持，兩位閨密不設限地聊感情、婚姻、育兒與職場話題。節目名中的「chat」不只代表聊天，更是讓你「check（確認）」內心的過程。每集約40～50分鐘，像和閨密邊喝下午茶邊剖析愛情現狀，真實又有共鳴。不論你單身、戀愛或結婚，都能從她們的對話裡找到療癒與力量。

2.《博音》

▲（圖／podcast／博音）

喜劇演員曾博恩主持的《博音》，是台灣Podcast界最幽默又認真的存在。節目方向不設限主要就是他所說的「點子以上、段子未滿，很無聊的認真的胡思亂想」，從創作靈感、人生觀察聊到政治、社會現象，沒有框架、卻超有內容。輕鬆的訪談中常冒出金句與哲理，讓人邊笑邊思考。節目更入圍廣播金鐘獎，堪稱「最有深度的脫口秀Podcast」！

3.《Gooaye 股癌》

▲（圖／podcast／股癌）



由「主委」謝孟恭主持的《股癌》，堪稱投資人必聽經典！他用最白話、最真誠的語氣講解台美股市走勢、公司財報與理財心態。名稱「股癌」代表股市上癮的苦樂交織，如同難以治癒的癌症！每集Q&A環節更是精華，從投資策略到生活哲理全包辦。聽他講市場就像跟朋友閒聊，輕鬆又實用。

4.《好味小姐開束縛我還你原形》



▲（圖／podcast／好味小姐開束縛我還你原形）

熱門排行的常客，從貓奴電商起家的好味小姐團隊，把生活瑣事聊成爆笑段子！節目名稱超直白，「海苔好危險」、「室友很臭怎麼辦？」取名方式讓人很難不立刻點開！無腳本聊天卻節奏明快、真誠自然，常常讓網友笑到噴飯。節目至今錄製近300集Spotify維持滿分評價，好感滿滿，喜愛日常分享的朋友們快來聽聽，用笑聲打開好心情！

5.《唐陽雞酒屋》

▲（圖／podcast／唐陽雞酒屋）



由「國師」唐綺陽主持，《唐陽雞酒屋》以輕鬆語氣解讀星象，從行星宮位、星座脾氣到人生課題全都聊，讓占星變得不再遙遠，而是能幫助你理解自己與他人的生活指南。節目不僅蟬聯排行榜前五，去年更榮獲金鐘獎Podcast冠軍，是星座迷絕對不能錯過的心靈充電站。（小編愛聽）

6.《跳脫Do式圈》

▲（圖／podcast／跳脫Do式圈）

YouTuber雙人組「The DoDo Men」Ian與Eric，把他們挑戰極限的精神搬進Podcast！從職涯冒險、創業挑戰到和名人、Google總經理對談，節目充滿正能量、勇氣與啟發。每集都像一次「心靈特訓營」，幫你突破舒適圈、重燃行動力，如果你正猶豫要不要嘗試新事物，這節目會讓你立刻行動！

7.《百靈果 News》



▲（圖／podcast／百靈果 News）

由凱莉與Ken主持的《百靈果 News》用中英雙語聊世界大小事，把嚴肅新聞變成超接地氣閒聊。主題涵蓋國際政治、科技文化、AI議題與電影推薦，知識量滿滿卻不無聊，時不時也會邀請不同行業＆不同國家的嘉賓參與，時常蹦出新火花！節目從2016年開播至今破900集，是台灣Podcast界不動的傳奇天花板。推薦給想要吸收新知但又不想太嚴肅的妞妞們。

8.《呱吉》



▲（圖／podcast／呱吉）



前議員兼YouTuber邱威傑（呱吉）的Podcast，延續「上班不要看」風格，內容結合幽默與觀察。節目分為「新資料夾」與「直播存檔」兩種形式，前者是和被稱為「靈魂人物」的助理采翎一起主持，主要分享國內外新聞、生活閒聊、觀眾Q&A，後者則是呱吉個人主持直播放歌和大家分享日常趣事！

9.《吳淡如人生實用商學院》



▲（圖／podcast／吳淡如人生實用商學院）



資深媒體人吳淡如把多年人生經驗化成一堂堂「思考訓練課」。每集20分鐘，用最簡單的語言談時間管理、金錢觀與選擇哲學。從創業故事到心理成長，全是她的真實體悟。節目至今累積2000多集，是許多上班族的精神導師，想過得更有效率、更聰明？從這裡開始！

10.《卡登生活誌》



▲（圖／podcast／卡登生活誌）

由旅美主持人卡登媽媽開設，《卡登生活誌》用溫柔語調聊旅遊、美食、家庭與時尚。節目像一封慢生活情書，帶你用細膩的眼光重新發現日常的美好。每集都像一段療癒的心靈時光，讓人感到放鬆又溫暖，適合忙碌女孩在夜裡聽，幫心情按下「reset」鍵。不妨讓卡登帶著你一起慢慢走、好好過日子！

不管你想被逗笑、被激勵，還是想在混亂生活裡找一點方向，這10檔Podcast都能成為妳的聲音療癒夥伴，不妨下次點開這些Podcast，讓這些節目陪你一起共度美好時光。

【延伸閱讀】

讓人越聽越想喝！10個酒鬼們必須訂閱的Podcast，從精釀啤酒到調酒介紹通通有

親子共讀的救星！10個超優質兒童故事Podcast＆YouTube頻道推薦！

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！