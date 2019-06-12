梅雨鋒面到來　農友採收產季果、加強田間排水

▲農友們清除落果及病果，落實田間衛生管理工作，降低病原菌感染源。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

根據中央氣象局預報，今天起至14日，因鋒面接近及西南氣流的影響，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，各地區甚至有大雨至豪雨等級以上的雨量，高雄區農業改良場籲請農友適時採收已近成熟農作物，加強田區排水，清除田間殘枝落果，降低病原菌感染源，及早防範以減輕豪大雨對農作物的損失。

▲正在產季水果，適收期儘早採收避免損失。

高雄場戴順發場長表示，劇烈降雨或連續豪雨常造成田間浸水，導致病害蔓延或根系缺氧，嚴重時會使植株根系腐爛而死亡；高屏地區部分果園若有排水不良區域，施肥後遇強降雨，也常見造成植株鹽害而發生落葉的情形，嚴重時植株弱化，生產力降低。

農改場建議農友檢視園區排水溝，清理園區殘枝、落果，確保排水順暢。如需施用化學肥料，宜分次減量施用，避免強降雨後肥料流失，或蓄積於果園較低漥處造成鹽害，尤其屏南沿海鄉鎮蓮霧園多為排水不易的黏質土，雨季施肥應特別謹慎，必要時建議改以葉面施肥補充。

戴順發說，目前仍是高屏地區蔬果盛產期，提醒農友隨時注意天氣及田間作物變化，並預防病害發生。適收期的果菜類、葉菜類蔬菜及芒果、木瓜、紅龍果等等果樹，應儘快採收。

尤其木瓜為連續採收作物，若遇連續降雨常造成果實早熟而糖度降低等情形，此時需提前疏果減輕植株負擔，並控制適當葉、果比，以利樹勢及果實品質的維持；紅龍果雨季果實易在貯後出現濕腐病，連續降雨前可噴施62.5%賽普護汰寧粒劑2千倍預防，花謝後應清除花瓣，以降低發病率。

正值產期的瓜果、豆菜類容易發生疫病（俗稱水傷）或細菌性軟腐病，在風雨來臨前可噴施亞磷酸混和等量氫氧化鉀的1千倍水溶液，以誘發作物產生抗病性，達預防疫病效果。