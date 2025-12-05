　
塑膠微粒在全身跑透透！醫師教「3種方式」排毒：能降低負擔

▲▼塑膠微粒。（圖／Unsplash）

▲最新研究顯示，人體的糞便、血液及大腦都已驗出塑膠微粒。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

塑膠製品普及，連日常飲食也難以脫離。最新研究與台大團隊調查皆顯示，人體糞便、血液甚至大腦都已驗出塑膠微粒，部分還與腸道發炎、代謝疾病、心血管疾病及神經退化相關。營養醫學醫師劉博仁提醒，塑膠微粒與塑化劑可能干擾荷爾蒙、影響免疫與代謝，加重現代人常見的慢性病風險。若能調整飲食與日常習慣，有助降低暴露量並促進排毒。

研究指出，受試者糞便中普遍檢出聚丙烯、聚乙烯等微塑膠，粒徑約20至800微米，其中發炎性腸病患者體內含量明顯較高。台大研究團隊分析50名成人糞便樣本後也發現，台灣人每日約排出8000顆、直徑約25微米的塑膠微粒，來源包括外送及超商便當容器、瓶裝飲料包材與合成纖維衣物落塵。

▲塑膠垃圾難以分解，對環境造成極大傷害。（圖／翻攝自pixabay）

▲最新研究顯示，人體的糞便、血液及大腦都已驗出塑膠微粒。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

劉博仁指出，微塑膠可能擾動腸道菌相、刺激發炎反應並破壞腸道上皮屏障，造成腸道環境失衡。動物實驗也發現，小鼠暴露微塑膠三個月後，出現肝臟指數升高、脂肪堆積，以及血糖與膽固醇代謝異常等情況，都是慢性疾病的重要風險因子。

他並提醒，塑化劑如DEHP、DBP等會直接進入血液循環，除干擾荷爾蒙外，也與胎兒神經與生殖系統發育、肥胖、胰島素阻抗、過敏、氣喘及免疫失調等問題相關。生活中雖曾因塑化劑風暴提高警覺，但相關物質仍廣泛存在於食品包裝與塑膠製品中。

若想降低體內污染，劉博仁建議避免熱食接觸塑膠，高溫會加速塑化劑釋出；改用不鏽鋼、玻璃、陶瓷容器，並減少食用塑膠包材多、添加物多的高度加工食品。衣物方面，合成纖維與烘衣機易釋出棉絮型微塑膠，也應減少使用。

飲食上，多攝取高膳食纖維食物能增加腸道蠕動、促進塑膠微粒排出，包括柿子、蘋果等高果膠蔬果，花椰菜、青江菜等高纖維蔬菜，以及能結合毒素的海藻類。規律運動與流汗也有助排除部分脂溶性毒物，有助降低身體負擔。

 
12/03 全台詐欺最新數據

兒虐害成年罹患身心疾病　研究：重鬱、偏頭痛、糖尿病風險都上升

兒虐害成年罹患身心疾病　研究：重鬱、偏頭痛、糖尿病風險都上升

兒童若在成長過程中遭遇不當對待，日後產生各種疾病的風險將明顯升高。國內最新基因研究顯示，童年逆境造成的傷害未必會隨時間淡化，可能與成人後多種情緒、身體疾病息息相關，包括重度憂鬱、偏頭痛、下背痛、糖尿病等，影響可長達數十年。

「瘦又肌肉少」心衰竭死亡風險最高　醫：每周重訓2~3次增肌保命

「瘦又肌肉少」心衰竭死亡風險最高　醫：每周重訓2~3次增肌保命

名醫籲政府「嚴打超加工食品」！

名醫籲政府「嚴打超加工食品」！

營養師曝塑膠微粒「6大危害」

營養師曝塑膠微粒「6大危害」

營養師曝炸雞排的「5大健康危害」

營養師曝炸雞排的「5大健康危害」

