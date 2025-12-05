快訊／國3北上嚴重車禍！4車連環撞「1車被擠扁」　1人受困無生命跡象

記者楊永盛、柯振中／新竹報導

國道三號北上新竹香山路段5日晚間6點多發生四車連環事故，現場一度傳出多人受困。新竹市消防局於18時38分接獲報案後，立即派遣多組人車前往搶救，並在19時08分回報，事故共造成6名民眾受傷，其中2人意識不清，另有1名傷者疑似OHCA，已啟動大傷機制協助後送。

▲國道3號晚間嚴重車禍。（圖／記者楊永盛翻攝）



消防局表示，事故發生於國道三號北上103.9公里處，報案人指出有人受困車內。消防隊在18時56分抵達，初步確認有四輛車涉及事故，車流一度回堵約1.3公里。19時02分進一步回報，現場共有四名民眾受困，其中兩人意識不清，後續增派竹光、金山及南寮分隊支援。

後續救援過程中，19時21分仍有3名民眾受困，至19時36分降為2人，19時40分回報剩餘1名受困者，傷勢為頭部創傷，疑似OHCA。現場人員迅速協助脫困，並依其傷勢進行緊急醫療處置。

▼國道3號晚間嚴重車禍。（圖／記者楊永盛翻攝）



此次救援共動員朝山、香山、中山、竹光、金山及南寮等分隊，共計9車18人投入救援行動。各分隊協助脫困、急救與後送作業。消防局指出，案件於18時45分同步通報國道警方協助交通疏導。相關事故原因後續將由國道警察進一步釐清。