　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／國3北上嚴重車禍！4車連環撞「1車被擠扁」　1人受困無生命跡象

記者楊永盛、柯振中／新竹報導

國道三號北上新竹香山路段5日晚間6點多發生四車連環事故，現場一度傳出多人受困。新竹市消防局於18時38分接獲報案後，立即派遣多組人車前往搶救，並在19時08分回報，事故共造成6名民眾受傷，其中2人意識不清，另有1名傷者疑似OHCA，已啟動大傷機制協助後送。

▲▼國道3號晚間嚴重車禍。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲國道3號晚間嚴重車禍。（圖／記者楊永盛翻攝）

消防局表示，事故發生於國道三號北上103.9公里處，報案人指出有人受困車內。消防隊在18時56分抵達，初步確認有四輛車涉及事故，車流一度回堵約1.3公里。19時02分進一步回報，現場共有四名民眾受困，其中兩人意識不清，後續增派竹光、金山及南寮分隊支援。

後續救援過程中，19時21分仍有3名民眾受困，至19時36分降為2人，19時40分回報剩餘1名受困者，傷勢為頭部創傷，疑似OHCA。現場人員迅速協助脫困，並依其傷勢進行緊急醫療處置。

▼國道3號晚間嚴重車禍。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲▼國道3號晚間嚴重車禍。（圖／記者楊永盛翻攝）

此次救援共動員朝山、香山、中山、竹光、金山及南寮等分隊，共計9車18人投入救援行動。各分隊協助脫困、急救與後送作業。消防局指出，案件於18時45分同步通報國道警方協助交通疏導。相關事故原因後續將由國道警察進一步釐清。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 3 5254 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高中弟「GG變黑」嚇壞：每天DIY　醫曝4警示徵兆
繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！
快訊／國3嚴重車禍！4車連環撞「1車被擠扁」
他買1000元交換禮物「小到看不清楚」　萬人喊愛死：增值又實

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國3北上嚴重車禍！4車連環撞「1車被擠扁」　1人受困無生命跡象

快訊／高雄透天民宅竄猛烈火勢！「濃煙封巷」雲梯升空救1人送醫

快訊／法拉利失控逆向猛撞！電線桿整支橫倒路中　現場秒全黑

搭飛機被別人行李砸傷！榮民求償80萬...立榮無過失仍判賠2萬6

頭城工地挖出疑似「超巨大古沉船」　專家初勘判定是「人造物」

快訊／等了快2年金孫終於回家　哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

獨／遭訴願指控性侵！H先生怒斥陳珮甄：我用生命保證全是謊話

毒駕男沒義氣「假車牌他給的」友人翻臉　他還當街亮刀威脅

80萬交保！天道盟主「鐵霸」涉妨害秩序　找人幫PAZZO董座打運將

快訊／苗栗紡安廠房大火濃煙沖天　京元電子急喊：非新承租廠房

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

快訊／國3北上嚴重車禍！4車連環撞「1車被擠扁」　1人受困無生命跡象

快訊／高雄透天民宅竄猛烈火勢！「濃煙封巷」雲梯升空救1人送醫

快訊／法拉利失控逆向猛撞！電線桿整支橫倒路中　現場秒全黑

搭飛機被別人行李砸傷！榮民求償80萬...立榮無過失仍判賠2萬6

頭城工地挖出疑似「超巨大古沉船」　專家初勘判定是「人造物」

快訊／等了快2年金孫終於回家　哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

獨／遭訴願指控性侵！H先生怒斥陳珮甄：我用生命保證全是謊話

毒駕男沒義氣「假車牌他給的」友人翻臉　他還當街亮刀威脅

80萬交保！天道盟主「鐵霸」涉妨害秩序　找人幫PAZZO董座打運將

快訊／苗栗紡安廠房大火濃煙沖天　京元電子急喊：非新承租廠房

北市攔下1.1萬公斤「農藥超標蔬果」！台灣人最愛3品項全中招

悍將隊史首筆FA補強　林岱安7年5600萬空降中職第8大約

若小紅書被封仍沒改善　卓榮泰：一年後擬直接封殺

高中弟「GG變黑」嚇壞：每天DIY　醫曝4警示徵兆

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

林岱安轉隊深情告白　布雷克暖回：一輩子的朋友！

2025台灣10大熱門Podcast！《禎甄要chat內》、《唐陽雞酒屋》用聽學知識

知名樂團主唱爆劈腿成性「性愛片外流」！　公司祭核彈級制裁：歌曲全下架

快訊／國3北上嚴重車禍！4車連環撞「1車被擠扁」　1人受困無生命跡象

首爾聖水洞大變身！79層超高層地標明年底動工　45年老工廠拆除都更

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

社會熱門新聞

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

工人清洗儲槽被炸飛　頭部破裂亡

清寒男大生遭詐走絕路　彰警要辦了

20歲清寒男大生被騙光積蓄　背信貸休學返鄉走上絕路

即／花蓮遊覽車撞機車　騎士頭骨破裂當場死亡

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

奪命畫面！女騎士出停車場「10秒後慘死」

即／衛生局鯛魚排藥檢搞烏龍　陳其邁道歉

男帶槍吃黑輪裝老大　台中警掌握身份：是BB槍

即／3兄弟爆互毆！高國強夫妻發3點聲明曝經過

等了快2年金孫終於回家　哭抱鹹粥嬤

金孫失聯2年要回家了！鹹粥嬤：人已在金門

離職女研究員身影曝！「鯛魚驗藥烏龍」她認了　

天道盟主「鐵霸」涉幫PAZZO董座打運將　80萬交保

更多熱門

相關新聞

日韓急凍！暴雪癱瘓首爾　東京1.2度創新低

日韓急凍！暴雪癱瘓首爾　東京1.2度創新低

強烈寒流襲擊日韓，全日本各地氣溫5日清晨驟降，東京都心上午7時半前觀測到1.2度低溫，是本次冬季首次出現1字頭低溫。北海道斜里町更出現零下17.8度的嚴寒，成為全日本溫度最低的地區。而南韓首爾4日晚間也遭遇暴雪襲擊，導致5日清晨上班時段交通大亂，多處發生連環車禍，民眾通勤困難重重。

國3草屯路段自撞車橫路中　害3車連環撞

國3草屯路段自撞車橫路中　害3車連環撞

即／花蓮遊覽車撞機車　騎士頭骨破裂當場死亡

即／花蓮遊覽車撞機車　騎士頭骨破裂當場死亡

2機車追撞　汽車駕駛被肇事！逆轉免罰

2機車追撞　汽車駕駛被肇事！逆轉免罰

父過世半年　兒扛家計命喪國道

父過世半年　兒扛家計命喪國道

關鍵字：

國道3號車禍新竹香山消防救援交通事故

讀者迴響

熱門新聞

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

獨／17.5巨根男優是情慾按摩師 　驚見大咖女星

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

全台第3家「島語」12/29開幕

Joeman默認有女友　新歡身分疑曝光

《信號》趙震雄遭爆「曾偷車性侵」多次涉案

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

粿粿傳與范姜談定離婚協議　「范姜不會再咬王子」

工人清洗儲槽被炸飛　頭部破裂亡

小紅書禁1年「沒刪會被罰？」百萬用戶一次看

不只1人　賴瑞隆兒涉霸凌3同學

清寒男大生遭詐走絕路　彰警要辦了

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

曾離開台灣多年　絕美玉女歌手倒數返台開唱！

20歲清寒男大生被騙光積蓄　背信貸休學返鄉走上絕路

更多

最夯影音

更多
都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點
黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面