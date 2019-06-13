南瓜新品種「菊島之樂」有腰身！播種→採收只要95天

▲高雄場表示，南瓜新品種「菊島之樂」體態婀娜多姿，果肉金黃色。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

高雄區農業改良場經10餘年育種，今（13日）在農委會首度推出屬於大陸型南瓜新品種「高雄2號-菊島之樂」，創下該品種最「早生又早熟」的新紀錄，從播種至採收日數僅約95天，且主打小家庭市場，小果多肉，一顆約600公克，目前已順利技術轉移，預計消費者今年底就可品嚐到。

高雄場場長戴順發說，南瓜熱量低，近年成市場需求看好的健康蔬果之一，更是台灣重要瓜類蔬菜之一，具有調節夏季蔬菜供需功能。近5年，全台每年栽培面積約3500至5100公頃，年產量近9萬公噸，以高雄、台南、嘉義、雲林及花蓮地區栽培最多，產期集中於春秋兩季。

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▲高雄2號平均重約0.6至0.8公斤，最大果重約1公斤。（圖／記者許展溢攝）

戴順發表示，高雄2號是大陸型南瓜小果一代雜交新品種，有別於傳統大陸木瓜形南瓜外觀，外型有如葫蘆具有腰身的「菊島之樂」，體態婀娜多姿，果皮鵝黃色，果肉金黃色，非常吸睛，外觀相當賞心悅目外，還擁有「早生又早熟」優勢，播種至雌花開花僅需50天左右，至採收日數僅約95天。由於植株葉片較小，每一分地可以多種100株左右，可提高產量。

高雄場副研究員兼分場長施純堅指出，高雄2號平均重約0.6至0.8公斤，最大果重約1公斤，符合現代小家庭消費。果實內果腔很小，果肉率高且香甜，可溶性固形物平均14至16°Brix，最高更可達21°Brix，肉質無渣、口感佳。不論清蒸、煮湯、沙拉、火鍋或焗烤等烹飪處理，小家庭消費者可在一餐內食用完畢，輕鬆嘗鮮無負擔，這也是命名「菊島之樂」原因之一。

▲▼「高雄2號-菊島之樂」播種至採收只需要95天。（圖／高雄區農業改良場提供）

高雄場也提，相較東南亞地區以耐熱南瓜育種，栽培3公斤以上中大果為主，高雄2號則根據目前人口結構，瞄準小家庭消費者，品種果形小、易消費，加上品種外觀獨特，預期能引起消費者回購慾望。目前已順利技術轉，預計消費者在今年年底就可嚐到「菊島之樂」。