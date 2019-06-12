「再多時間也是去選總統」　他批韓國瑜：在高雄人傷口上灑鹽

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）



政治中心／綜合報導

高雄岡山、阿蓮地區11日陸續傳出淹水災情，高雄市長韓國瑜受訪時表示，岡山如果淹水超過60公分，在防範上就會有點吃力，「希望市民給我們更多時間」。對此，時代力量立委徐永明12日狠酸，「再多時間也是去競選總統，韓國瑜講幹話只是在市民傷口上灑鹽」。

高雄11日上午下起大雨，岡山、阿蓮地區也陸續傳出淹水災情，其中最嚴重的地方的地方，甚至水淹到半個輪胎高，讓當地居民苦不堪言，韓國瑜受訪時表示，岡山幾十年來的水患，讓當地三個里的居民非常頭痛，如果淹水超過60公分，在防範上就會有點吃力，但市府已經全力清理溝渠和箱涵，「希望市民給我們更多時間」。

對此，徐永明於臉書批評，「喊『請多給我一點時間』只是在市民的傷口上灑鹽、講幹話，再多時間還不是去跑總統競選行程！」本來說假日才會競選，下一刻就在上班日與國民黨五人小組見面喊「Yes，I do」，馬上打臉自己，登革熱、淹水都擋不住韓國瑜全台競選的「決心」，台北、花蓮、雲林、台中、屏東、高雄等，一路衝到初選民調前，「高雄人是死是活好像跟市長無關」。

徐永明表示，韓國瑜若要重拾市民信任，讓大家相信他對淹水、登革熱等防災防疫工作的重視，那就從現在起不要離開高雄一步，之後的造勢活動也不要參加，反正草包市長多說多錯，國道6號直通花蓮的談話就引發眾人批評，「雖然韓國瑜『落跑市長』當定了，但既然又拜託市民諒解、祈求多一點時間，那就好好工作，別讓民眾失望再失望」。