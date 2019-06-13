　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／拋棄共識決！藍營初選民調公司出爐　挺韓「艾普羅」遭剔除

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼郭台銘、朱立倫、王金平、韓國瑜、周錫瑋。（合成圖／ETtoday資料照）

▲郭台銘、朱立倫、王金平、韓國瑜、周錫瑋。（合成圖／ETtoday資料照）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨中央13日下午與五位初選候選人陣營開會，並挑選出五間民調公司，包括公信力民調、世新大學民調中心、TVBS、聯合報系、全方位市場調查公司，剔除了前身為中國時報民意調查中心的艾普羅民調。

據透露，國民黨稍早進行了民調協調會，鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、孫文學校總校長張亞中、前台北縣長周錫瑋5個陣營皆有親自或代表出席與會，針對民調公司、抽樣方式等細節進一步討論。

特別的是，由於上次參選同事協調會中採用「共識決」，會議延宕三小時遭批浪費時間，五位參選人難有共識，繞一圈最後回歸中常會決議。黨中央在此次會議不採用共識決，過程中啟動了多次的投票，在6間民調公司中，投票結果壓倒性4比1，艾普羅民調從名單中被剔除。

這場協調會郭台銘、朱立倫皆派幕僚出席，韓國瑜派曾任職於旺旺中時民調中心的市長辦公室主任邱源寶為代表，周錫瑋、張亞中則是親自出席。

五位初選候選人挑選的民調公司中，全國公信力公司創立者較偏向藍營背景，但承接案件藍綠皆有；世新大學民調則是國內規模相當大的學術單位民調中心；全方位則是由東森民調中心轉型，TVBS、聯合報系皆為媒體單位附屬。

另外，對於民調對比式優先還是互比優先，投票結果則為3比2，其中郭、朱、張陣營支持先對比，韓、周陣營則希望先互比。對此，黨中央提出可製作A、B問卷，但此方法仍有邏輯與可行性的問題，因此諸如此類的專業技術問題保留於第二次協調會討論。

藍營在11日舉行的參選人座談會中決定不納入手機民調，以及國政願景發表會議題順序，發表會主持人由主辦單位國家政策研究基金會指定。當天會議中郭台銘針對中天電視台主辦台北場的國政願景發表會表示相當不滿，直批該台立場過於鮮明，對他十分不利。

國民黨中常會在5月中拍版民調採戶中（內）抽樣，有效樣本數不得少於3000份。民調問卷內容分為政黨對比式（85%）、黨內互比式（15%）兩種題型。

民調作業將於7月8日至14日進行，15日中午公布民調結果，17日依民調結果將提名人選送中常會核備，28日經由全國代表大會正式通過總統提名候選人。

ET快訊
快訊／威力彩「頭獎5.5億」號碼出爐！今年最高彩金來了
子瑜出道4年終於「剪空氣劉海」淡妝也超美！粉絲激動：仙女下凡
珍奶不邪惡！喝金桔檸檬才會胖死　營養師推「最佳手搖飲Top3

關鍵字：朱立倫,吳敦義,韓國瑜,郭台銘,張亞中,國民黨,初選,民調

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

反送中抗議延燒　國民黨：不認同港府用暴力方式處理群眾運動

反送中抗議延燒　國民黨：不認同港府用暴力方式處理群眾運動

蔡英文代表民進黨挑戰2020連任　國民黨：比賴清德好打

被爆料連署脫黨征戰2020　王金平駁斥：怎麼這樣解讀！

韓國瑜稱中華民國「地區」遭砲轟　王金平緩頰：那是憲法內容

影／中央12次評估彌陀機場「不可行」　韓國瑜嘆：高雄需要現代化大機場

影／高雄登革熱疫情蔓延被罵爆　韓國瑜赴中央：請蘇貞昌幫忙兩件事

朱立倫譴責暴力：港府不該忽略人民要「自己作主」的堅持！

朱立倫狠酸：現在從政者不用讀書「只要會喊口號、抓抓頭就好」

影／再提拔官事件　侯友宜重砲轟：陳良德不配當分局長！

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

超高「7CM內餡」包進餅皮！　新竹超夯車輪餅還有榴槤味

男潛水客小琉球重踩海龜！ 首例「騷擾綠蠵龜」現行犯送辦

阿翔：和謝忻情感滿滿　大街擁吻..打臉過往「兄弟情」

快訊／謝忻認違反社會道德　「越了不可跨越的那條線」

移工遭強暴：台灣最美的風景不是人嗎 　地位懸殊..天心嘆「包容帶有歧視的意思」

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

反送中超過150枚催淚彈！港警務處長：這是最低武力

王丹籲放下恩怨　否則「你不是英粉、也不是賴粉，你是韓粉！」

獨／拋棄共識決！藍營初選民調公司出爐　挺韓「艾普羅」遭剔除

港《逃犯條例》恐引發難民潮　陸委會：現有機制下採個案處理

全台首座瑪利亞「極重多障大樓」動土　陳建仁：還缺7千萬資金

快訊／14日不會二讀《逃犯條例》！香港立法會秘書處：時間另行通知

府會關係多次緊繃　北市議長籲柯市府：虛心接受議會監督

蔡英文民調大勝賴清德8.2%　民進黨立委不分派系喊團結

「反送中」爆衝突　國民黨團：不認同以暴力方式處理群眾運動

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度6萬網友湧臉書致意

A CUT再度快閃高雄國賓　吃得松露、鵝肝、魚子醬

快訊／威力彩「頭獎5.5億」號碼出爐！今年最高單注彩金來了

防堵「秋行軍蟲」危機　新北防疫工作全民動起來

落實巡清倒刷半年　高思博：根絕登革熱侵台南

慘遭強暴、斬首！章瑩穎案開庭...檢方揭殘忍「犯案過程」

嚇阻俄羅斯勢力！　川普承諾波蘭總統將增派1000美軍

中央從未指示香港修例！陸駐英大使：一些勢力在挑起事端

台南小五男童疑被倒塌竹棚壓死案　解剖查出多處壓傷

吳慷仁自曝21年前舊照！　網一看左邊「逗號瀏海同學」秒歪樓：比你帥

智擎經營權之爭落幕　總座葉常菁遭解任

2020總統選舉追蹤調查

2020總統大選升溫，內閣制修憲議題再度受到討論，也成為總統大選攻防戰，包括前新北市長朱立倫、高雄市長韓國瑜，以及鴻海董事長郭台銘、賴清德都表態支持推動內閣制，顯然內閣制獲得朝野的支持。《ETt..

政治熱門新聞

快訊／蔡英文擊退賴清德　代表民..

3個月破10萬人連署罷免　韓國..

快訊／蔡英文勝賴清德8.2%出..

親自致電蔡英文　賴清德：全黨務..

缺席高雄反送中　黃捷：韓不是我..

班長帶女兵壞壞166秒　她狂叫..

再被問反送中　韓國瑜脫口「中華..

評／蔡英文從落後到超前賴清德的..

賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過..

中華民國「地區」惹議　韓：口誤..

蔡賴初選完成1萬5000份民調..

「請蔡英文總統一定要加油！」賴..

直播／民調輸蔡英文8.2%　賴..

蔡賴配？蔡英文：一加一大於二原..

更多熱門

相關新聞

影／川普回應「反送中」是否衝擊川習會？郭台銘這樣說

美國總統川普12日首度回應香港「反送中」示威，是否將衝擊本月底的川習會備受關注，對此，國民黨總統初選候選人、鴻海董事長郭台銘今（13）日表示，就他對美國高層運作的了解，解決中美貿易爭端仍是第一順位的問題，他也期待中美貿易戰能在G20峰會前後畫下休止符，讓全球經貿朝向正向發展。

郭台銘心中30年的秘密　時至今日終於圓夢達成

【民進黨初選】2020是「討厭民進黨」與「討厭共產黨」之戰

關鍵開幹／台灣淪仿冒品天堂？揭仿冒產業鏈「三部曲」

自爆「X王配」謠言不斷　王金平：贏回政權是要務

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

謝忻發文：我沒事　阿翔隔空放閃

阿翔、謝忻「壓胸情侶照」曝光！

謝忻發文告白阿翔「我愛你」！激吻完癡情護愛

阿翔老婆哭罵阿翔：你真的太過份！

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！見面2分鐘在路邊偷情

獨家／陷不倫戀　謝忻哽咽回應

快訊／蔡英文擊退賴清德　代表民進黨爭取2020

3個月破10萬人連署罷免　韓國瑜：謝謝關心　

賈靜雯同框前夫「一家三口」合照曝光

好友爆：謝忻為救阿翔「願退演藝圈」

不要辣　清心店長炸物吃一口傻眼

2019下半年「運勢大逆轉」的星座

更多

最夯影音

更多

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

超高「7CM內餡」包進餅皮！　新竹超夯車輪餅還有榴槤味

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面