獨／拋棄共識決！藍營初選民調公司出爐　挺韓「艾普羅」遭剔除

▲郭台銘、朱立倫、王金平、韓國瑜、周錫瑋。（合成圖／ETtoday資料照）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨中央13日下午與五位初選候選人陣營開會，並挑選出五間民調公司，包括公信力民調、世新大學民調中心、TVBS、聯合報系、全方位市場調查公司，剔除了前身為中國時報民意調查中心的艾普羅民調。

據透露，國民黨稍早進行了民調協調會，鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、孫文學校總校長張亞中、前台北縣長周錫瑋5個陣營皆有親自或代表出席與會，針對民調公司、抽樣方式等細節進一步討論。

特別的是，由於上次參選同事協調會中採用「共識決」，會議延宕三小時遭批浪費時間，五位參選人難有共識，繞一圈最後回歸中常會決議。黨中央在此次會議不採用共識決，過程中啟動了多次的投票，在6間民調公司中，投票結果壓倒性4比1，艾普羅民調從名單中被剔除。

這場協調會郭台銘、朱立倫皆派幕僚出席，韓國瑜派曾任職於旺旺中時民調中心的市長辦公室主任邱源寶為代表，周錫瑋、張亞中則是親自出席。

五位初選候選人挑選的民調公司中，全國公信力公司創立者較偏向藍營背景，但承接案件藍綠皆有；世新大學民調則是國內規模相當大的學術單位民調中心；全方位則是由東森民調中心轉型，TVBS、聯合報系皆為媒體單位附屬。

另外，對於民調對比式優先還是互比優先，投票結果則為3比2，其中郭、朱、張陣營支持先對比，韓、周陣營則希望先互比。對此，黨中央提出可製作A、B問卷，但此方法仍有邏輯與可行性的問題，因此諸如此類的專業技術問題保留於第二次協調會討論。

藍營在11日舉行的參選人座談會中決定不納入手機民調，以及國政願景發表會議題順序，發表會主持人由主辦單位國家政策研究基金會指定。當天會議中郭台銘針對中天電視台主辦台北場的國政願景發表會表示相當不滿，直批該台立場過於鮮明，對他十分不利。

國民黨中常會在5月中拍版民調採戶中（內）抽樣，有效樣本數不得少於3000份。民調問卷內容分為政黨對比式（85%）、黨內互比式（15%）兩種題型。

民調作業將於7月8日至14日進行，15日中午公布民調結果，17日依民調結果將提名人選送中常會核備，28日經由全國代表大會正式通過總統提名候選人。