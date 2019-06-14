副總統人選條件曝光！韓國瑜：我總部會放高雄　這是對市民的承諾

▲高雄市長韓國瑜專訪談帶職參選的計畫。（圖／翻攝自YouTube／台視新聞TTV NEWS）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜接受電視媒體專訪時，被問到如果獲國民黨提名參選總統，那麼副總統和行政團隊是否有人選呢？他回答，希望副總統是精力旺盛的人，也要有同理心，要抱持幫下一代打造更好環境的決心，「我覺得2020年的總統和副總統真的要有這個使命感。」

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韓國瑜接受台視專訪，被問到副總統和行政團隊的人選，他表示，其實人才很多，看要怎麼篩選，如果張善政沒有接行政院長，大家都不知道他的行政長才這麼優秀，就是這樣的道理，這些人才都有，到底要怎麼放在適當的位置，是巨大的挑戰；另外，藍綠到底要不要繼續惡鬥下去？

「我們生在一個小小的台灣島，我們的肉體，2300萬人就在這個小島上。肉體這麼近，可是我們的心靈這麼遙遠。」韓國瑜說，藍綠殺成這個樣子，同樣一條新聞，藍的解釋和綠的解釋好像是報導兩件不同的事情，這種思維都要淘汰。他認識的人才很多，有好幾十個學者專家願意幫忙他，很多專長範圍都有，他非常感謝，重點是領導者會不會去發掘出來、會不會用、敢不敢，不要一出事推給下屬，領導者有很多種。

至於副總統需要有什麼條件？韓國瑜說，保衛中華民國、愛台灣、顧主權等話語都是廢話，他希望副總統的精力旺盛、有同理心。同理心最重要，男女、宗教、甚至是髮型都不是問題，重點是有一顆心往前衝，而且還有同理心，要抱持幫下一代打造更好環境的決心，「我覺得2020年的總統和副總統真的要有這個使命感。」

如果未來通過了總統初選，是否將帶職參選？韓國瑜表示，他不可能把高雄市政放掉，「因為我沒有辦法對高雄市民交代」；而如果他被提名，也許台灣會出現從沒有過的打法，例如從來沒有人把競選總部放高雄，所有活動都以南台灣為出發點，分部放在台北或台中，「從來沒有過這樣，因為大家都不把南部放在眼裡，都是以北部為重，但我不一樣。」

韓國瑜表示，身為高雄市長，這是責任，「市政絕對不會荒廢，我該做的市政一定會繼續做，該到議會備詢會繼續備詢，假日就開始展開競選活動，市政這塊絕對不能鬆手，因為這是做人最基本的原則。」

但兩邊會不會兼顧不過來呢？韓國瑜開玩笑說，他判斷自己帶職參選會變更瘦，到時他會變成皮包骨，但因為他是高雄市長，一定要這樣做，其他的候選人不是縣市長，相信台北市長柯文哲會就近在台北設立競選總部，然而只有他的總部會放高雄，「高雄人一定會嚇一跳，今年選總統怎麼高雄變這麼熱鬧，哪有人把總統競選總部放高雄，只有我這個怪咖，可是這是對高雄市民一個承諾，這代表我的心不會離開高雄。」