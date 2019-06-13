韓國瑜是「齊天大聖」？沈富雄：只有王金平能帶他回籠

▲韓國瑜、王金平、郭台銘。（合成圖／ETtoday資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄市長韓國瑜進軍2020勢在必行，但初選碰上鴻海董事長郭台銘，雙方不斷隔空交火，佔據媒體版面。不過，前立委沈富雄預言，前立法院長王金平將帶「現代版齊天大聖」回籠。

沈富雄12日以「我的學弟王金平」為題在臉書回憶，王金平是他南一中的學弟，對他的好不是一個「好」字所能形容，但2人個性上南遠北轍，「他縱橫宦海，無脈不通，紅塵頂峰，來去自如，我則是非分明，嫉惡如仇。」

▲韓國瑜日前競選高雄市長時在旗山造勢，王金平到場力挺。（圖／記者宋德威攝）

沈富雄指出，在不少重大議題上，「我常站在王院長的對立面，出言不遜、絕不口軟。」不過，自從王金平參加總統初選後，他幾乎沒有發表過任何評論，主因是王的民調一直落居第四，變得無足輕重。

如今王金平終於有所動作，「一出手石破天驚，不選是無招勝有招，政壇及媒體人仰馬翻，幾乎無人說中他的動機和下一步怎麼走。」沈富雄說，這一回他十分肯定這位學弟，理由有三：

一、王金平聰明過人：畢竟是學數學的，而且走過的橋比你我走過的路多。



二、王金平沉穩低調、高深莫測：這一特質我永遠望塵莫及。



三、王金平忠黨愛國、以大局為重：局勢發展至今他大概看不下去了。現代版的齊天大聖由他帶大，也只有他才能帶它回籠。

誰是「現代版的齊天大聖」？沈富雄沒有說白，但根據種種論述，外界不免聯想到韓國瑜。至於未來發展是否真如沈富雄所預言，許多人都在等著看。