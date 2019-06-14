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「今日香港明日台灣，可能嗎？」　韓國瑜秒答：我們是中華民國

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。 

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市長韓國瑜13日接受專訪，被問到「今日香港，明日台灣」這件事是否會發生，他明確回答，「我們是中華民國，我們從1911年創建到現在，只是治權現在在台澎金馬，我們有完整的憲法，但站在台灣人跟香港人之間，我們當然祝福香港，希望香港一切繁榮。」

韓國瑜接受台視專訪，針對國民黨初選、對手郭台銘等議題進行評論，對於曾被外界質疑「賣台」，他表示這很無聊，自己對台灣民主很有信心，相信台灣民眾也是這樣，有了這個憑藉，跟全世界的人交流都不需要害怕，「就像我去香港，人家說去中聯辦，我帶了10個高雄市議員、一些官員，吃完飯就走了，怎麼賣台？如何賣台？就是笑一笑、喝兩杯酒、吃個菜就走了，講我賣台的（人）對台灣民主政治沒有信心。」

被問到今日香港是明日台灣？韓國瑜秒答，「我們是中華民國。」（圖／翻攝自YouTube／台視新聞TTV NEWS）

▼▲韓國瑜明確說出「我們是中華民國」。（圖／翻攝自YouTube／台視新聞TTV NEWS）

被問到今日香港是明日台灣？韓國瑜秒答，「我們是中華民國。」（圖／翻攝自YouTube／台視新聞TTV NEWS）

接著，主持人林益如提到香港反送中事件，「香港民眾站出來怒吼，是不是讓港府聽到他們的聲音？」韓國瑜回答，「當然，103萬香港人站在街上，這是何等大事，香港才700萬人口，等於每7個香港人就有1個站出來，香港政府一定要重視，這個是多大的人民力量，所以香港政府如果把這個案子停審，完全正確。但是身為台灣人，我們有幾個重點，就是香港、澳門的一國兩制，台灣人沒辦法接受，我們是中華民國主權獨立。」

林益如再追問，「今日香港，明日台灣，這件事是不可能在台灣發生？」韓國瑜直言，「我們是中華民國，我們從1911年創建到現在，只是治權現在在台澎金馬，但這是屬於國體、國格的問題，站在台灣人跟香港人之間，我們當然祝福香港，希望香港一切繁榮」，此外，香港還有四大條件支持著政府，分別是法治、廉潔的政風、高效率以及自由化，「香港在全世界競爭力排行第三或者第四，這麼小一個地方，有這麼大的生產力，當然希望他們一切都會非常好。」

▼香港反送中，民眾在天橋上與警方對峙。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼香港反送中，天橋對峙。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼香港反送中，天橋對峙。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼香港反送中，天橋對峙。（圖／記者吳奕靖攝）

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關鍵字：韓國瑜,香港,反送中

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