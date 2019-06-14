作風特別讓黨內有人「不喜歡他」　韓國瑜：令狐沖也不被喜歡

▲韓國瑜接受台視專訪，提到自己無意發動階級戰爭。（圖／翻攝自YouTube／台視新聞 TTV NEWS）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前接受台視專訪，談到有關「庶民與權貴」的兩種說法，他提到，自己一直堅持「莫忘世上苦人多」，但同時也無意發動所謂階級戰爭。韓國瑜也表示，自己知道國民黨內可能也有人不喜歡他，但並不會覺得委屈，自己心態很健康。



有關五點聲明中提到，反對國民黨密室權貴，韓國瑜提到，自己從來沒說過要「打倒權貴」或是「權貴離人民太遙遠」等，只是這一次初選的發展，是某些國民黨少數人不來跟他本人面對面溝通，導致他感覺不舒服。韓國瑜強調，自己是個心胸很開的人，只要一通電話說「國瑜兄我想跟你談談」，他就會過去，完全是可溝通的人。

韓國瑜也坦言，國民黨內可能有些人「不喜歡他」，因為他的作風跟一般政治人物不太一樣，例如比較循規蹈矩、論資排輩的人等等，他自己打破所有一切，也許因此有人不喜歡，但並不覺得委屈。初選不應該分權貴或庶民，應該是要不要捍衛中華民國，把路線講清楚。

但是，被問及這些「不喜歡韓國瑜」的人是否有很大的影響力，韓則再度自比令狐沖，「你看他的師門兄弟姊妹、師傅都不喜歡他，還好師母喜歡，偷偷幫忙，就是因為他放浪不羈」。

至於這些人有若干影響力，是否可能影響初選公正？韓國瑜表示，這些不喜歡他的人，如果願意來中南部，傾聽基層的聲音，去看其他行業和階層，也會進步，「也許少數人不喜歡我，但不妨來貼近民意」。而他自己也是一樣，若沒有摔跤17年，肯定不會有今天的體會。