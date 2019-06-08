2件算500包運！吃鱉買家怒詛咒...冷笑「顧客是上帝」　嗆辣妹神回超療癒

▲奧客硬要凹2件500。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

網搜小組／綜合報導

一名網購賣家日前遇到一位超盧買家，對方想買一件衣服，但希望能包運，好不容易雙方達成共識，買家又看上另一件裙子，並直接喊價500元就好，還非常堅持，眼看她不肯妥協，客人翻臉嗆聲，甚至出言詛咒，而她也不是吃素的，立刻霸氣反擊。

「顧客是上帝？」女網友在dcard發文表示，妹妹在臉書上賣衣服，前天有位買家看上某件衣服，於是私訊詢問價格，得知那件上衣250元，加運費共310元後，對方希望能免去運費，所以兩人喬了蠻久，最後才終於敲定280元包運。

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怎料，買家準備下單時，又看上了另一件290元的裙子，便改口問說，「直接算500？」聞言，妹妹表示沒辦法，並解釋道「兩件商品本身加起來就已經540元了，我沒辦法算500給妳，頂多就是530，剩下30元的運費我自己吸收。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

無奈的是，買家相當堅持，還跳針嗆說，「為什麼其他賣家可以，妳就不行，這種品質的衣服我肯買就很不錯了，還賣那麼貴」，最後甚至詛咒妹妹衣服賣不出去。

面對這種奧客行徑，妹妹根本沒在怕，反擊道「其他賣家可以那妳去其他地方買，總之我最低底線就是530，不強迫。而且就算妳現在想買，我也不賣妳了，謝謝。」

▲妹妹超帥氣。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫negativespace）

眼看面子掛不住，客人不禁怒道，「妳那是什麼態度？妳沒聽說顧客是上帝嗎？」一席話再度成為反擊利器，她從容地回，「顧客是上帝，但如果我不賣妳，妳連個屁都不是。」

網友們看完都笑了，紛紛表示「請問還有賣嗆辣的妹妹嗎？我想買一個」、「那奧客是差30塊坐公車哦？硬要坑欸」、「台人貪小便宜無極限」、「買家是《我的真朋友》看太多了吧哈哈哈」、「吵贏了！！！ 比賺錢還爽哈哈哈」。

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