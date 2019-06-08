下衣失蹤！室友「白長腿魅惑」辣勾小褲褲　他驚恐神展開...網狂笑起鬨

▲這是在惹事阿XDDDD。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

看到這一幕，許多老司機應該興奮難耐，激動大喊「原來SOD都是真的」，不過這名網友卻超困擾，甚至崩潰求問「怎麼處理？」而大家知道實情後，有的獻上安慰或投以同情眼光，但更多人壞笑起鬨，直呼「買潤滑油跟他拚了」、「在一起！在一起」。

一名男網友幾個月前在「爆廢公社」發文問道，「如果室友天天這樣打扮，你會怎處理？」只見一雙穿著白襪的細長美腿，在床上交疊出性感魅惑的姿勢，除了腳上勾著粉色條紋「胖次」，還不忘祭出「下衣失蹤」的戲碼。

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▲許多吃瓜群眾狂起鬨。（圖／翻攝自爆廢公社）

原本超惹火的場面，彷彿有一股情慾流竄，但在男網友的註解下瞬間灰飛煙滅，「他是男的，我也是男的」，最後不忘附上一個大白眼。不少人得知真相後，想把兩人送作堆，「燈關掉都一樣啦！上了上了~」、「知男而上」、「哥倆好，肛肛好 ~」、「你就加減用吧」。

而網友們也紛紛回應，「忍耐吧！冬季限定，夏天這麼熱就不會穿了」、「比較好奇那什麼遊戲XD」、「問候他媽媽」、「拿魔法棒代替月亮打爆他」、「這腿也太美了吧~覺得羨慕~」、「八成是阿福」，還有眼尖鄉民發現，前方的架子上竟擺了一頂粉色假髮。

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