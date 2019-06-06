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逛H＆M網拍！「不設限人種、身形」孕婦也是模特　她感動：美由自己定義

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO看到H&M示範模特，覺得很感動。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／綜合報導

時裝品牌「H&M」很受年輕人歡迎，目前在台灣有12間實體店面，線上購物更成為網購族的最愛。一名女網友在逛H&M APP時，意外發現H&M找的試穿模特有不同人種、身形，忍不住大讚感動，「不見得要瘦又五官精緻才好看，美由自己定義」。貼文引發熱論，其他人也紛紛留言，「每個身材的人都值得美麗」。

這位女網友在《Dcard》貼出多張模特兒的示範照片，認為「先不說這件衣服好不好看」，但H&M能找各種身形、人種的模特，真的讓人很感動，「不見得要瘦又五官精緻才好看，美由自己定義」，最後也讚嘆H&M的行銷手法「美由自己定義，就算是孕婦也可以穿出屬於自己的風格，撇除掉偏見，品牌才可以行銷全球化」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲模特不該被身形設限。（圖／翻攝自Dcard）

看到貼文後，其他人紛紛留言，「覺得有些衣服反而黑皮膚穿更好看」、「不同人穿出不同風格，自信就是最美」、「想應徵，有沒有缺矮子模特兒，哈哈哈哈」、「能夠吸引各種客源，對公司來說很好啊」、「H&M在這方面真的做得很好」、「在台灣我們『極少』看到這種身材的model，而每個身材的人都值得美麗」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲也不該被膚色限制。（圖／翻攝自Dcard）

貼文也吸引H&M店員來留言，「我們想要表達的就是美不設限，我們欣賞所有穿出自己風格的人❤所以h&m從來不會限制或規定員工的穿搭哈哈」。但也有人認為，「我逛的國外網拍通通有，plus size／curvy／petit之類的，這很普通吧」、「不過說實話，模特兒真的會影響購買慾望」、「沒有要戰美醜，但我覺得正妹模特兒還是比較好，逛起來也賞心悅目」、「不過是想擴展更多的市場，和傳達他們的衣服誰都能穿而已」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲就連孕婦都可以是示範模特。（圖／翻攝自Dcard）

沒想到意外引發論戰，原PO也在留言處表達自己的立場，「這篇的主軸就是，美由自己定義，無分高矮胖瘦種族膚色，希望大家不要再挑語病了」、「這個牌子讓我覺得對亞洲女性是受到尊重的」、「歐美的女生都比較有自信，希望可以影響到亞洲的風氣」，也說她希望其他女生可以更有自信，每個人都可以綻放自己的美麗。

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