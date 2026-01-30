　
生活

「蛋餅+紅茶65元」買1年！他見套餐價轟不老實　網吵翻：要看清楚

▲美而美,早餐店,飲料,冰紅茶,冰奶茶（圖／記者周宸亘攝）

▲原PO覺得早餐店不老實。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／曾筠淇報導

「怎麼做生意做到這樣不老實！」一名家長日前發文抱怨，住家附近的早餐店疑似收費不老實。他說，孩子近一年來固定會去該店買早餐，內容始終如一，沒想到他近日親自前往時，才發現孩子點的品項與店內套餐組合完全相同，但單點價卻比套餐貴了5元，讓他覺得感受很差。貼文曝光後，引起討論。

與套餐相同！家長控早餐店收費不實

這名網友在臉書社團「爆怨公社」發文提到，他的小孩一週約有兩三次會到家附近的早餐店買早餐，且口味非常固定，每次都點起司蛋餅搭配一杯大杯紅茶。這組搭配已維持將近一年，有時連假日的早午餐也是吃同樣的內容，而店家每次收費皆為65元。

價差5元！他問店家後深感無奈

原PO指出，他近日送完小孩上課後順便查看菜單，意外發現店內的「5號套餐」內容正是起司蛋餅與大杯紅茶，且套餐價格僅需60元。他進一步向店家確認套餐飲料的大小，對方證實同樣是大杯，這就讓他不解，為何小孩天天買一樣的餐，卻始終被收取單點總和的65元。

店家推託太忙！他批做生意不老實

面對原PO的質疑，店家解釋是因為生意太忙，若客人沒主動告知要點套餐，就不會注意到有優惠，並要求小孩下次直接說要點「5號餐」。原PO對此說法難以接受，認為店家已開業多年，卻對自家套餐內容不清楚，質疑「客人沒有詢問，他們就繼續用單點的方式算下去了」，感受很差。

貼文曝光後，網友看法不一，「店家都說太忙，你又不能接受，那就叫小孩換一家吃就好」、「小孩不懂中文嗎？還是5號餐這3個字看不懂」、「店家忙起來，本來就只會看客人畫的地方，我覺得自己還是要看清楚」。也有網友說，「如果是每次都沒算到套餐的價格也太剛好了！店家可以貼心的告知小孩點套餐可以省5元！但沒告知也沒有什麼問題只是個人感受不好」、「誰會知道有什麼套餐，我也每次都點一樣的，菜單根本沒看，他們至少要提醒一下吧」。

01/28 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

在冷冷的冬天，每句留言讓人暖了起來！一名網友透露，早餐店老闆身體不適暫時休息，雖然鐵門拉下沒營業，卻意外被滿滿的「祝福留言」包圍。客人在門口貼紙條寫下「早餐店每天帶給大家元氣，換我們替您加油」、「沒有你的早上，我都肚子餓」，引發萬人暖讚，「這老闆好值得， 這麼多鐵粉看了會哭！」

早餐店「三色豆奶茶」爆紅　實際口感曝

早餐店「三色豆奶茶」爆紅　實際口感曝

早餐店紙袋「印圖案」他喊浪費　店家曝驚人真相！

早餐店紙袋「印圖案」他喊浪費　店家曝驚人真相！

早餐店1物「賠本賣了1年半」　老闆算成本崩潰

早餐店1物「賠本賣了1年半」　老闆算成本崩潰

早餐店蛋餅「為何醬料特別好吃」　內行曝1原因

早餐店蛋餅「為何醬料特別好吃」　內行曝1原因

早餐店

