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親子

夫2算「靈異百子圖」竟有101人！妻肚連出人命　媽第一句神回驚呆了

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▲▼夫2算「靈異百子圖」竟有101人！妻肚連出人命　媽第一句神回驚呆了。（圖／翻攝靈異公社）

▲兒報喜訊，媽媽第一句問：是不是算了百子圖？（圖／翻攝靈異公社）

網搜小組／許力方報導

會出人命的靈異「百子圖」！育有一對子女的人夫，7日在臉書發文分享，稱媽媽當年請人親手刺繡百子圖，送給兩兄弟當作禮物，他結婚搬新家時，掛上畫時好奇地算起圖中的小孩子，一數不得了，竟發現有101人，數周後妻子就打來報懷孕喜訊，他隨即轉告父母，沒想到媽媽第一句話就問「是不是有數百子圖？」且還神準預測孩子性別！

人夫7日下午在「靈異公社」發文分享這個婚後生子生女的真實靈異故事。當年婚後工作都是隔周休二日，常常一放假回家就天雷勾動地火的OOXX，搬新家後，他將媽媽送的手繡百子圖拆封，掛上客廳牆壁，看著看著，竟突然好奇心爆發，心想「真的有一百個小孩子嗎？」就開始算起人數，1、2、3、4…101！竟算出101人，一度以為自己眼花腦袋秀逗，但也沒多想，就離開去忙別的事。

▲▼夫2算「靈異百子圖」竟有101人！妻肚連出人命　媽第一句神回驚呆了。（圖／翻攝靈異公社）

▲媽媽堅持在畫上掛2條又不說原因，兒子：神神秘秘。（圖／翻攝靈異公社）

結果數周後，老婆突然打電話報喜「那個（月經）沒有來耶！」夫妻倆隨即去檢查，一看發現真的有了，他開心地告訴爸媽「我要當爸爸了」，媽媽第一句話就問「是不是有數百子圖的小孩數量」、「數最後一個是多少」、「穿什麼顏色的衣服」，他答最後101個是綠衣小孩。

一直到第5次產檢，人夫才終於知道媽媽為何這麼問。醫生看著螢幕說著，「這裡（指著小ＧＧ）跟你一樣」，他傻眼回「什麼跟我一樣？我只看到像是三角形」，醫生揭開真相，原來是肚子裡的寶貝是有小ＧＧ的兒子，一旁的老婆當場笑翻。

2年後，夫妻倆又搬了新家，換到較大較寬敞的地方，他再度開始找位置量測掛百子圖，不信邪玩鬧地再算了一次人數，「挖哩，又是101個，是不是繡錯啦！」而且這次最後一個是穿紅衣的小孩，「不會是妹妹吧！」

「我那個沒來耶！」數周後老婆又突然通知，驗孕棒探測後顯示2條線，檢查也確定有喜了。人夫再度打電話給爸媽報告「媽，你們又要當第二任爺爺奶奶囉！」沒想到媽媽仍淡定只問了「你又算了百子圖對吧！」且最後算到的是穿紅衣的小孩。產檢時不出所料，照完超音波，醫生也說這次來的是個女兒。

有趣的是，不只夫妻倆百發百中，每算必出「人命」，搬家後第一個來訪的學弟數完得到101人、紅衣小孩的答案，幾個月後也打電話來報喜！聲稱本身有在避孕，但老婆還是懷孕了，且真的生了一個小公主。人夫歷經4次神準送子，發文驚嘆「我還是不敢全部相信是這幅百子圖的功勞」，並附上了高清照片，引發數千網友熱議跪求原圖。

▼妻肚連2次有喜，百子圖都神準預測中。（示意圖／資料照，與本文當事人無關）

▲黃姓產婦37週的超音波圖以及每日血糖管控記錄。（圖／記者翁嬿婷攝）

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關鍵字：百子圖,靈異公社,懷孕,有喜

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