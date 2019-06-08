擦半年「日本化妝水」沒變白還超油！她一看被蠢翻　網笑噴：好前衛

▲擦化妝水示意圖 。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／綜合報導

一名女網友擦了近半年從日本帶回的化妝水，原以為自己膚色可以白一階，但是卻久久不見效，臉還時常油油的；某日她仔細一看，馬上被自己蠢翻，網友們也都笑了表示「可以用半年也是很厲害」、「先卸妝再上妝，好前衛的化妝手法」。

一名女網友日前在Dcard美妝版上分享自己的糗事，她表示日前去日本玩，帶回了知名品牌的化妝水樣品，還滿心期待主打的「美白功能」會在自己身上好好發揮，「結果用了半年都沒有什麼感覺，還想說這化妝水怎麼這麼油？！」

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原po不疑有他繼續使用，加上看到很多人說「濕敷才有感」，因此決定換用這種方式試試，「結果敷完油光滿面，都快可以煎蛋了。」原po正納悶怎麼會這樣時，心裡一種不好的預感油然而生，「這熟悉的觸感，他媽該不會是卸妝油吧......。」

▲原po見沒效，決定用濕敷的試試看。(圖／達志示意圖)

原po仔細一看，才發現瓶身下面就寫著一行「cleansing oil」（卸妝油），才發現自己半年來都在耍蠢，「想到早上起來洗完臉先擦卸妝水再化妝，就覺得無比可怕。」直呼幸好自己的臉還沒爛掉。

▲ 原po把卸妝油當化妝水在擦 。（圖／翻攝自Dcard）

網友們看完原po奇葩行徑都笑了，「先擦卸妝油再上妝，這是什麼前衛的化妝手法」、「你還可以用半年也是很厲害」、「不會一直脫妝嗎」、「是不是把它當成精華油在用了XD」、「我之前拿護手霜洗臉」、「不會狂長痘痘嗎」、「我也有把沐浴乳當乳液擦了大概3個月，直到浴室沐浴乳用完，媽媽要拿新的卻找不到的時候才知道」。

原po事後還透露，自己的確有發現「先卸妝再化妝」的詭異之處，「手摸到臉都會有粉」，但她單純以為是粉底的問題，還深深相信在日本不會買到假貨，「殊不知是直接買錯」。

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