冷空氣報到！未來4天「先濕後乾」　挑戰大陸冷氣團等級

▲冷空氣報到！未來4天先濕後乾，強度「挑戰大陸冷氣團等級」。（圖／翻攝自「林老師氣象站」）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家林得恩表示，下波冷空氣預計周六（31日）抵達，最冷時間是周日（2月1日）至周二（2月3日）清晨，天氣型態將會是「先濕冷，後轉乾冷」，「強度有機會挑戰大陸冷氣團等級！」

冷空氣周六晚間抵達 強度挑戰大陸冷氣團

林得恩在臉書「林老師氣象站」撰文表示，根據美國（AIGFS）數值模式今晨最新模擬結果顯示，下波冷空氣預計周六晚間抵達北台灣附近，並進一步影響台灣天氣。

最冷時間，預計落在2月1日至2月3日清晨，而這波冷空氣強度會較上一波強，強度有機會達到大陸冷氣團等級，天氣型態會以先濕冷、後轉乾冷為主。

雨區擴大到下周一 周二轉多雲到晴

林得恩指出，由於中層水氣移入的影響，周六至下周一期間，降雨範圍較大，周六、周日北部及宜蘭地區有短暫雨，中部、花東地區及恆春半島也有局部短暫雨，南部地區則繼續維持為多雲天氣。

下周一北部、宜花地區及中部山區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，中部平地及南部地區則為多雲天氣。下周二水氣開始減少，基隆北海岸、大台北山區及東半部仍有局部零星陣雨，其它地區則為多雲到晴。

▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）