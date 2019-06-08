19歲UberEats外送員原地等好久…網一看背影秒淚　反送他「天大的驚喜」

▲Uber eats外送員苦等客人被拍下，引起數萬網友轉傳。（圖／翻攝自fellipeamorim instagram）



網搜小組／董美琪報導

這張照片在instagram瘋傳！一位年輕外送員拄著拐狀，身上背著Uber Eats外送包在大樓外枯等客戶前來取餐，仔細一看，他只有一條腿。目擊者阿莫林（Fellipe Amorim）貼照說，這位年輕人站在門口很久，最後一位女子才姍姍來遲領取餐點，他忍不住有感而發地說「我們總在為自己的不順找藉口……今天看到他，發現我們根本沒有什麼好抱怨的。」網友看了心疼，紛紛按讚轉發出去，最後竟然讓這位外送員獲得「天大的驚喜」。

綜合外媒報導，巴西男子阿莫林4月某天夜晚，目睹一位Uber Eats外送員在大樓門口苦等客戶取餐，仔細看發現這位外送員只有一條腿，即使身體不方便，仍然努力外送接單賺錢。

阿莫林相當震撼寫道，「今天我在大樓門口看到這個場景......讓我想了好久，我們常想了多少藉口？有多少次希望擁有完美的條件來達成願望？有多少次抱怨生命？但看到這一幕，發現我們沒有什麼好抱怨的！我不知道你的名字，但我祝福你，願上帝保佑你！」

阿莫林表示，「我在星期四晚上拍了照片，訂餐的女孩花了很久時間才下來，我站在那裡看著他，決定拍照，後來拿給我的未婚妻，也po文給朋友看。」照片貼上網後，也立刻引起廣大迴響。不少網友看了也相當欽佩及不捨，紛紛想要找出他，「好努力的年輕人」、「提醒自己好好珍惜人生」、「太感動佩服」、「比起很多好手好腳的人，真的很棒」、「我還在抱怨什麼」、「他在哪裡？我想幫助他」。

最後大家透過社群網路找出故事中的年輕人，並發現這位年輕人努力存錢想要買車，讓自己可以當一位Uber司機，改善收入。

在 Instagram 查看這則貼文 CARLOS ANDRE ♿️（@andrezinho96）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 1 日 下午 5:27 張貼

原來這位名叫卡洛斯（Carlos André dos Santos Lopes）的外送男孩，今年19歲，5歲時因罹患癌症失去了左腿，儘管身體不如一般人健全，但仍努力騎著腳踏車外送。他說，「其實我一開始不知道可以用Uber Eats訂餐，但發現後不久，開始感到興趣。」他發現自己也許可以適任這份工作，決定去應徵做做看。

特別的是，卡洛斯才工作第3天，就被人拍下外送身影，甚至在Instagram引起瘋傳，讓他相當意外。網路力量大，大家透過Vakinha平台發起捐款活動，以幫卡洛斯購買汽車，也有人希望能幫他購買義肢。最後不到24小時內就達到目標金額。

原po阿莫林也與卡洛斯見到面，並感謝網友捐款，「謝謝你們每一位讓男孩圓夢的人，甚至在不到24小時實現，今天很榮幸看到本人後，確定他是多麼值得，他教導我們很多事，謝謝這堂課！」

雖然卡洛斯達成買車願望，但目前仍努力騎腳踏車外送，並發影片感謝數百名為他籌款的人以及發現他的阿莫林，「我親自見過他了，他也跟我家人見了面，我們成了朋友，衷心感謝他所做的一切。」

在 Instagram 查看這則貼文 Luis Fellipe C. Amorim（@fellipeamorim）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 13 日 上午 11:50 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 CARLOS ANDRE ♿️（@andrezinho96）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 10 日 下午 4:54 張貼