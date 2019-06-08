　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

19歲UberEats外送員原地等好久…網一看背影秒淚　反送他「天大的驚喜」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼Uber eats員外送時被人拍下。（圖／翻攝自fellipeamorim instagram）

▲Uber eats外送員苦等客人被拍下，引起數萬網友轉傳。（圖／翻攝自fellipeamorim instagram

網搜小組／董美琪報導

這張照片在instagram瘋傳！一位年輕外送員拄著拐狀，身上背著Uber Eats外送包在大樓外枯等客戶前來取餐，仔細一看，他只有一條腿。目擊者阿莫林（Fellipe Amorim）貼照說，這位年輕人站在門口很久，最後一位女子才姍姍來遲領取餐點，他忍不住有感而發地說「我們總在為自己的不順找藉口……今天看到他，發現我們根本沒有什麼好抱怨的。」網友看了心疼，紛紛按讚轉發出去，最後竟然讓這位外送員獲得「天大的驚喜」。

綜合外媒報導，巴西男子阿莫林4月某天夜晚，目睹一位Uber Eats外送員在大樓門口苦等客戶取餐，仔細看發現這位外送員只有一條腿，即使身體不方便，仍然努力外送接單賺錢。

阿莫林相當震撼寫道，「今天我在大樓門口看到這個場景......讓我想了好久，我們常想了多少藉口？有多少次希望擁有完美的條件來達成願望？有多少次抱怨生命？但看到這一幕，發現我們沒有什麼好抱怨的！我不知道你的名字，但我祝福你，願上帝保佑你！」

阿莫林表示，「我在星期四晚上拍了照片，訂餐的女孩花了很久時間才下來，我站在那裡看著他，決定拍照，後來拿給我的未婚妻，也po文給朋友看。」照片貼上網後，也立刻引起廣大迴響。不少網友看了也相當欽佩及不捨，紛紛想要找出他，「好努力的年輕人」、「提醒自己好好珍惜人生」、「太感動佩服」、「比起很多好手好腳的人，真的很棒」、「我還在抱怨什麼」、「他在哪裡？我想幫助他」。

最後大家透過社群網路找出故事中的年輕人，並發現這位年輕人努力存錢想要買車，讓自己可以當一位Uber司機，改善收入。

原來這位名叫卡洛斯（Carlos André dos Santos Lopes）的外送男孩，今年19歲，5歲時因罹患癌症失去了左腿，儘管身體不如一般人健全，但仍努力騎著腳踏車外送。他說，「其實我一開始不知道可以用Uber Eats訂餐，但發現後不久，開始感到興趣。」他發現自己也許可以適任這份工作，決定去應徵做做看。

特別的是，卡洛斯才工作第3天，就被人拍下外送身影，甚至在Instagram引起瘋傳，讓他相當意外。網路力量大，大家透過Vakinha平台發起捐款活動，以幫卡洛斯購買汽車，也有人希望能幫他購買義肢。最後不到24小時內就達到目標金額。

原po阿莫林也與卡洛斯見到面，並感謝網友捐款，「謝謝你們每一位讓男孩圓夢的人，甚至在不到24小時實現，今天很榮幸看到本人後，確定他是多麼值得，他教導我們很多事，謝謝這堂課！」

雖然卡洛斯達成買車願望，但目前仍努力騎腳踏車外送，並發影片感謝數百名為他籌款的人以及發現他的阿莫林，「我親自見過他了，他也跟我家人見了面，我們成了朋友，衷心感謝他所做的一切。」

ET快訊
蔡英文身邊正妹新寵！馬尾大眼「隨扈林志玲」貼身保護　硬派背景
「我的兩個媽媽結婚了」　《大學生》陳語謙曬母身分證報喜！
別送醫了！妻子變植物人4年　他散盡家財呆坐床前：讓她去死吧

關鍵字：UberEats,外送,Uber Eats,外送員

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

畫面曝光！時速160km火車「撞飛三寶」　她鐵軌講電話被擊落　

找到了！F-35戰機墜毀2個月　日本尋獲飛官部分遺骸

畫面曝光！時速160km火車「撞飛三寶」　她鐵軌講電話被擊落　

2歲男童住1700公里大莊園！失蹤3天…「離奇陳屍」住家水塔

芝加哥「殺戮日」！槍擊兇殺不斷　周末52人中槍、10死

19歲UberEats外送員原地等好久…網一看背影秒淚　反送他「天大的驚喜」

6歲女童哭找爸爸...11樓「開傘跳下」墜地慘死　鄰居目睹黑影嚇傻

畫面曝光！時速160km火車「撞飛三寶」　她鐵軌講電話被擊落　

拒絕表演親嘴　女同空姐和伴侶遭反同流氓暴打！

找到了！F-35戰機墜毀2個月　日本尋獲飛官部分遺骸

13歲Elly想買潮服...小S秒變臉！　堅持節儉教育：超過1千不能買

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

終於等到志玲姐姐結婚　閃嫁AKIRA要幸福唷

癌末父扛家「烈日擺攤」只賺幾十塊　癌細胞擴散全身 !完全聽不見...

男選手飆唱《涼涼》一秒切換女聲！　潘瑋柏超吃驚：是不是有雙重人格

直升機救援74歲受傷婦遇亂流 驚險直擊！空中失控狂轉2分鐘

違法不良繁殖場!利用完當垃圾丟 白貴賓四肢變形 毛髮打結癱路邊

立蛋「開掛」只求正妹青睞　她一摸...連飆4金句罵到他心碎

小S憶過世父親淚崩 想到喝酒模樣「我以前有多恨他」

她吼一聲｢嗚哈嗆碰｣神聲控巨毛蟲 抓包夜店毛蟲 網回：妳聲音比較好笑

19歲UberEats外送員原地等好久…網一看背影秒淚　反送他「天大的驚喜」

6歲女童哭找爸爸...11樓「開傘跳下」墜地慘死　鄰居目睹黑影嚇傻

畫面曝光！時速160km火車「撞飛三寶」　她鐵軌講電話被擊落　

拒絕表演親嘴　女同空姐和伴侶遭反同流氓暴打！

找到了！F-35戰機墜毀2個月　日本尋獲飛官部分遺骸

封殺華為反「威脅國家安全」！　《金融時報》：Google警告美國

距離50公尺內！美俄軍艦東海「差點相撞」　互咬對方危險行為

二度重傷　傳fb不給華為手機預裝程式！

芝加哥「殺戮日」！槍擊兇殺不斷　周末52人中槍、10死

1.6公噸冰毒藏音響…「包裝簡體字」值263億　破澳洲犯罪史紀錄

28歲男卡水底溺斃「拉不起來」…慕谷慕魚封山3年傳抓交替　里長搖頭嘆

獨／韓流退了沒？問搶發「國瑜財」攤商最知道　XXX限量「工廠做不出來」

19歲UberEats外送員原地等好久…網一看背影秒淚　反送他「天大的驚喜」

6歲女童哭找爸爸...11樓「開傘跳下」墜地慘死　鄰居目睹黑影嚇傻

國中第一名現在在哪？「醫生→志願役」巨大反差　網嘆：你爸是誰最重要

獨／7旬活龍「韓鋼粉」高雄騎到花蓮24小時未睡　搶佔國瑜第一排

羅馬跆拳大獎賽首設品勢　林禹翰摘隊史首金

館長爆黃國昌邀請參選「不分區立委」　呼籲政黨票投時代力量

走過41年…見證民主實現！「豐原最後書店」三民書局9月底熄燈

搶奧運積分第1站　黃鈺仁羅馬大獎賽首輪敗

「痘坑異空間」拉出超長QQ毛！　分泌物狂噴...擠痘醫生：停不下來

國際熱門新聞

遭性侵女醫師反擊　咬斷惡狼舌頭

13歲小妹鬧肚痛　送醫驚覺「已..

他陪女友回家　進門發現女友媽竟..

拒絕表演親嘴　女同空姐遭暴打！

機率21萬分之1　老爸隨手破解..

驚悚！少女遭捲入「後車輪」間隙..

墜毀F-35戰機　日尋獲部分遺..

大媽「一把掐死白天鵝」　悲催眼..

AirPods怎戴？這張圖吸千..

男幫印支虎洗澡...雙臂全被咬..

澳洲最大宗冰毒案　1.6噸藏音..

猴子神手猛扯上衣　正妹險曝光

2款iPhone淘汰！iOS ..

2女市場行竊露餡　慘遭剝光亂剪..

更多熱門

相關新聞

foodpanda月入10萬？網超專業分析

鎖定「懶人族群」的美食外送服務越來越紅，有網友日前詢問，「有沒有熊貓外送（foodpanda）月入10萬的八卦」，立刻釣出專業分析，這是「有可能的」，不過也沒那麼簡單。

訂飲料熊抱摸臀再揮拳　他：叫外送就是要摸...

22歲男深夜外出　竟半路撿到157萬

外送哥捧花找嘸人　心酸喊話曝光

人妻光溜溜在家…突響敲門聲「詭轉門把」打開更毛

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

妻變植物人4年…夫散盡家財呆坐床前：讓她去死吧

大媽逼讓座「以為只穿1隻襪」她神回

林志玲17年心寒內幕！爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」

丫頭搭私人專機「奶炸了」！

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9年惹網淚

遭性侵女醫師反擊　咬斷惡狼舌頭

學測48級分　他推甄交大+政大全上

苦讀男大生下班遭撞死！家屬慟求真相

13歲小妹鬧肚痛　送醫驚覺「已經當媽」

懶人床好用嗎？網勸別買…超想哭

一人過很爽！「懶得談戀愛」星座Top5

他陪女友回家　進門發現女友媽竟是「幾天前炮友」

102歲人瑞養老院死亡　生前被布條綁床

陳語謙：我的兩個媽媽結婚了！

大解析！12星座搞曖昧還是愛上你

更多

最夯影音

更多

13歲Elly想買潮服...小S秒變臉！　堅持節儉教育：超過1千不能買

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

終於等到志玲姐姐結婚　閃嫁AKIRA要幸福唷

癌末父扛家「烈日擺攤」只賺幾十塊　癌細胞擴散全身 !完全聽不見...

男選手飆唱《涼涼》一秒切換女聲！　潘瑋柏超吃驚：是不是有雙重人格

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面