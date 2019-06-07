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老闆愛上女工！3個月閃婚…「妻現出原形」嗆：只能聽我的　夫忍20年離婚

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▲▼結婚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲老闆堅持取女員工，後悔20年！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

相愛容易相處難！一名女網友分享爸媽愛情故事，當老闆的爸爸愛上工人媽媽，2個不同世界的人迅速墜入愛河，短短3個月就結婚，沒想到婚後開啟一連串噩夢，媽媽現出原形，開始插手工廠事務，甚至要求孩子國中畢業就去工作，最後爸爸忍不住了，在女兒20歲那年選擇離婚。

原PO在《PTT》透露，40多年前，爸爸大學畢業後當老闆，正當事業有成時，奶奶急得催婚事，頻頻介紹老師或護士給爸爸，雖然都是小家碧玉，也算得是門當戶對，然而爸爸卻看上公司女員工，也就是原PO的媽媽，兩人交往僅3個月就決定牽手終生，想可而知，要娶媽媽進門，爺爺奶奶可氣壞了。

媽媽雖然僅國小畢業，但在工作上可說是衝勁十足，「有著阿信的堅強」，也無怨無悔留下來加班，甚至連男人的粗活工作都做，搬運重物、送貨樣樣來，久而久之讓爸爸產生好感，彼此也迅速墜入愛河中。原PO說，爸爸鐵了心要娶媽媽進門，只好瞞著爺爺奶奶，偷偷去公證結婚，本以為婚後能幸福美滿，怎料，媽媽個性過於強勢，加上彼此價值觀天差地遠，不肯好好坐下來溝通，「只一昧要求爸爸只能聽他的話，不能有任何異議，也很愛插手爸爸事業」，更慘的是工廠最後倒閉。

請繼續往下閱讀...

原PO感慨，從小印象爸媽有吵不完的架，甚至連教養觀念也爭辯不休，媽媽認為高學歷沒有用，主張國中畢業後，就趕快上班賺錢養家；但對於高學歷的爸爸來說，只要孩子肯讀書，再窮也願勒緊褲帶湊學費。而原PO也慶幸，在爸爸的堅持下，她與姊姊才沒有淪落到國中畢業就去工廠當女工。

直到20歲那年，爸爸終於忍不住提出離婚，原PO不捨表示，並不怪爸爸，多年來的容忍、退讓早讓他幾乎崩潰，恢復單身反倒是一種精神解脫。後來，讀大學的原PO交了男朋友，爸爸得知男方高職畢業後就出來工作，因此以過來人身份勸誡女兒，「當年不聽奶奶話，堅持娶媽媽，後來才發現一個人的學歷真的很重要，如果男女學歴相差甚遠，價值觀也甚遠，未來幾乎無法對話，無法溝通。」

果真如同爸爸所預料，熱戀期過後，原PO確實發現與男友話不投機，連興趣都不一樣，漸漸感情淡了，也就分手了。原PO認為，學歷不是擇偶條件，但學歷往往能陶冶一個人性情，加深自己內在與價值觀，「建議學歷不要相差太遠，以免價值觀相差太大，而難以相處下去。」

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▲▼老闆愛上女工！3個月閃婚…「妻現出原形」嗆：只能聽我的　夫忍20年離婚（圖／翻攝ptt）

▲網友淚推，若兩人價值觀不同，生活會有摩擦！（圖／翻攝自PTT）

網友看完文章後，紛紛回應「推，這篇是現實世界的情況」、「學歷差太多連當朋友都難」、「學歷是最簡易的篩選工具，但過了熱戀期彼此沒共同的興趣和話題是不少情侶會面臨到的瓶頸，學歷差距並不是絕對的影響因素」、「最大的問題是閃婚，是認識不足」、「門當戶對蠻重要的」、「價值觀差異真的會有 相愛容易相處難」。

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關鍵字：老闆,女工,閃婚,離婚,學歷,價值觀

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