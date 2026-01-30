把握今天！　明變天「濕冷13℃」週末雨不停

▲今天溫暖舒適，但明天下半天鋒面通過，雨區擴大轉涼。（圖／資料照）

記者柯沛辰／台北報導

今天（30日）溫暖舒適，多雲偶見陽光，早晚仍偏涼。不過，明天周六（31日）下半天起冷空氣南下，北台灣轉涼轉雨，低溫下探13度，而且雨區擴大，持續降雨。這波冷空氣強度接近大陸冷氣團，周日（2月1日）北台灣持續濕冷，直到周二（2月3日）冷空氣減弱，氣溫才會回升。

今天多雲偏暖 早晚仍偏涼

氣象署預報員林定宜表示，今天環境為偏東風，各地大致多雲偶見陽光，東半部及恆春半島有局部短暫雨，北部山區也有零星降雨機率。雲量較昨天增加，但白天仍可感受溫暖，早晚因氣溫偏低，外出仍需注意保暖。

今天白天高溫，北部及東半部約21至23度，中南部可達26至27度；早晚低溫部分，中部以北及宜花約14至16度，南部及台東為17至19度。離島方面，澎湖多雲18至21度，金門陰時多雲14至19度，馬祖陰有短暫雨，氣溫約12至15度。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

周六下半天鋒面通過 北台灣轉濕冷

周六（31日）白天仍溫暖，但下半天至晚間鋒面通過、冷空氣南下，強度接近冷氣團邊緣，北部及宜蘭天氣轉涼。花東地區及恆春半島白天有局部短暫雨，中部以北及宜蘭在下半天後也轉為局部降雨，其餘地區多雲。

周六晚間起至周日（2月1日）降雨機率偏高，中部以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，北台灣降雨較持續，整日偏向陰雨天氣。

周六日低溫預測，中部以北及宜蘭13~15度，南部、花東及澎湖16~18度，金門12度，馬祖10度；高溫部分，北部17~19度，中部及澎湖20~23度，東半部23~24度，南部25~26度，金門16度，馬祖13度。

周一（2月2日）至周二（2月3日）清晨冷空氣持續影響，北部及宜蘭較涼，其他地區早晚也偏涼。周二白天起冷空氣減弱，氣溫逐漸回升。

降雨方面，周一北部、宜花地區及中部山區有局部短暫雨，台東及恆春半島有零星降雨，其餘地區多雲；周二水氣減少，僅基隆北海岸、大台北山區及東半部仍有局部短暫雨，其餘地區多雲到晴。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）