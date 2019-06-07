　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

尼斯湖水怪將曝光？採集「鱗片+糞便」化驗　科學家傻：某理論疑成立

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼尼斯湖水怪現身。（圖／翻攝自尼斯湖水怪觀光登記處網站）

▲尼斯湖水怪。（圖／翻攝自尼斯湖水怪觀光登記處網站）

記者鄒鎮宇／綜合報導

英國蘇格蘭尼斯湖的「尼斯湖水怪」自1933年開始便不斷現身，距今已有超過60次的目擊記錄，更有4種學派推測牠的真實身分。紐西蘭奧塔哥大學（he University of Otago）研究團隊分析從湖中蒐集到的生物皮膚、鱗片等東西發現，4種理論其中一種是真的，並將在7月公布研究結果。

據《鏡報》報導，研究人員從尼斯湖3個不同深度的水域採集水中樣本，分別收集到生物的皮膚、鱗片、羽毛、毛皮及糞便，並將可以驗出DNA的樣品分別送到紐西蘭、澳洲、丹麥及法國的實驗室進行分析。

其中，紐西蘭奧塔哥大學的蓋梅爾（Neil Gemmell）教授是基因組學、生態學、種群、保護及進化生物學方面的專家，在分析這些樣本後，透露驚人結果「尼斯湖水怪現今4種流行理論的其中之一可能是正確的」，並將在7月公布研究的細節。

尼斯湖水怪的4種理論包括：第一，水怪是一種長頸的海洋爬行動物，外觀猶如6000萬年前的蛇頸龍一般；第二，也有人認為尼斯湖水怪僅是一種鱘魚或巨型鲶魚；第三則是尼斯湖水怪僅是馬戲團的大象在裡面洗澡；第四，是屬於尼斯湖的光折射現象，根本沒有生物。

ET快訊
「我的兩個媽媽結婚了」　《大學生》陳語謙曬母身分證報喜！
別送醫了！妻子變植物人4年　他散盡家財呆坐床前：讓她去死吧
快訊／端午大樂透「頭獎1.2億」號碼出爐！全民瘋搶50組百萬
13歲小妹半夜鬧肚痛　送醫驚覺「已當媽」孩子爸已70歲！

關鍵字：尼斯湖水怪,傳說生物,Nessie,Ｘ檔案

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

尼斯湖水怪將曝光？採集「鱗片+糞便」化驗　科學家傻：某理論疑成立

不是眼花！　北美特殊品種「旭日紫荊」天生帶漸層效果

小鬼送禮...KID急找廁所：我憋好久！　熊熊懇親告別淚崩「我很想他」

應景端午節到西門町「划龍舟」　氣球達人騎神龍兜風路人狂拍照

賀大哥怕痛「連追蹤都不追蹤」　胡瓜曝賀一航生前每天傳簡訊來...

林志玲閃電宣布：我結婚了！　新郎是放浪兄弟AKIRA

眾人守護！腦癱男首次投籃進球 母親淚崩「有殘疾也能堅持追夢」

有蚊子！媽第一反應直接巴下去　結果「沒打中」兒哭慘：幹嘛揍我

1週前才許願..小亨堡美夢成真！　「開賓士回去」感謝陳建州：我的好老闆

暖男OUT！劉以豪變渣男玩SM　撲倒郭雪芙床上「上銬」

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

下班尖峰...女騎士慘遭捲車底 30熱心民眾合力「抬客運」救援

尼斯湖水怪將曝光？採集「鱗片+糞便」化驗　科學家傻：某理論疑成立

不是眼花！　北美特殊品種「旭日紫荊」天生帶漸層效果

102歲人瑞養老院死亡　生前畫面曝「布條綁床7天」　家屬悲慟：她不是犯人…

影／黃捷公開韓國瑜請假表「23天22小時」！　網友一看…正反吵爆

蔡英文身邊正妹新寵！馬尾大眼「隨扈林志玲」貼身保護　硬派背景曝光

《她的私生活》朴敏英老爹鞋話題超高！千元入手　宣美、Jennie都在穿

尼斯湖水怪將曝光？採集「鱗片+糞便」化驗　科學家傻：某理論疑成立

中職／連續先發蹲捕4棒　林泓育狂喊累倒數出局數

疫情延燒16例！醫師轟韓國瑜：你連登革熱都不懂，還懂什麼高雄

拖了10年…小蜘蛛確定演出《秘境探險》真人版獵人！上映日公布了

中職／桃猿對戰兄弟7連勝　洪一中：打輸會綁手綁腳

距離50公尺內！美俄軍艦東海「差點相撞」　互咬對方危險行為

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

新奇熱門新聞

河西亞美襲台　自爆被綑綁的秘辛

尼斯湖水怪曝？專家傻：某理論疑..

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

醫生推3招變大雕　免手術再次偉..

影／不用開瓶器開酒瓶的6種方法

新品種「旭日紫荊」自帶漸層效果

光明會背後秘密！　血祭影星崇拜..

真實版「安娜貝爾」封印在博物館

清水健示範火車便當　女優爽到哭

噴屎A片來真的？女優喊：憋到想..

正妹不安分　扯洋裝露出C奶內褲

網紅正妹交「肥宅」男友　粉絲崩..

番薯寶寶養10年　網驚：成精了..

更多熱門

相關新聞

美戰機屢次遇上「不明飛行物」

美軍戰機F/A-18超級大黃蜂的飛行員萊恩上尉（Ryan Graves）曾在海軍服役10年，前陣子他向美國國防部及國會提到，自己與幾位飛行員同伴在2014年的夏天到2015年的3月間，沿著美國東海岸飛行時，經常遇上不明飛行物。這些詭異的飛行物既沒有引擎，也沒有紅外線排氣的現象，卻照樣能夠飛到3萬英尺的高空，並能夠超音速移動。

美國海軍研擬UFO報告程序　蒐集、調查航天神秘事件

巨石陣是英國人最早的派對中心？

中國最北古人類「扎賚諾爾人」

尼斯湖水怪出沒　「跟船一樣大」

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

學測48級分　他推甄交大+政大全上

大媽逼讓座「以為只穿1隻襪」她神回

竹東少女「遭性侵火燒」棄屍長蛆　法官判死

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

林志玲17年心寒內幕！爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」

林志玲180cm天菜老公「暴肥宅男舊照」驚人瘋傳！

抓姦老公脫光正在嗨！嫩妻教訓小三一看尷尬了

黃光芹雙手作揖　爆「查出王小姐前夫」

問店名她突想要炒飯！尪羞爆結局糗翻

北上找女友！他驚瞥已拆套套…一對質糗翻

懶人床好用嗎？網勸別買…超想哭

和尪「辦完事」！婆婆提醒一句媳毛翻

13歲小妹鬧肚痛　送醫驚覺「已經當媽」

她《玩很大》走光「被後製惡搞」

即／！慕谷慕魚禁入2年半　一男擅闖溺斃

更多

最夯影音

更多

小鬼送禮...KID急找廁所：我憋好久！　熊熊懇親告別淚崩「我很想他」

應景端午節到西門町「划龍舟」　氣球達人騎神龍兜風路人狂拍照

賀大哥怕痛「連追蹤都不追蹤」　胡瓜曝賀一航生前每天傳簡訊來...

林志玲閃電宣布：我結婚了！　新郎是放浪兄弟AKIRA

眾人守護！腦癱男首次投籃進球 母親淚崩「有殘疾也能堅持追夢」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面