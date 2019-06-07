尼斯湖水怪將曝光？採集「鱗片+糞便」化驗　科學家傻：某理論疑成立

▲尼斯湖水怪。（圖／翻攝自尼斯湖水怪觀光登記處網站）



記者鄒鎮宇／綜合報導

英國蘇格蘭尼斯湖的「尼斯湖水怪」自1933年開始便不斷現身，距今已有超過60次的目擊記錄，更有4種學派推測牠的真實身分。紐西蘭奧塔哥大學（he University of Otago）研究團隊分析從湖中蒐集到的生物皮膚、鱗片等東西發現，4種理論其中一種是真的，並將在7月公布研究結果。

據《鏡報》報導，研究人員從尼斯湖3個不同深度的水域採集水中樣本，分別收集到生物的皮膚、鱗片、羽毛、毛皮及糞便，並將可以驗出DNA的樣品分別送到紐西蘭、澳洲、丹麥及法國的實驗室進行分析。

其中，紐西蘭奧塔哥大學的蓋梅爾（Neil Gemmell）教授是基因組學、生態學、種群、保護及進化生物學方面的專家，在分析這些樣本後，透露驚人結果「尼斯湖水怪現今4種流行理論的其中之一可能是正確的」，並將在7月公布研究的細節。

尼斯湖水怪的4種理論包括：第一，水怪是一種長頸的海洋爬行動物，外觀猶如6000萬年前的蛇頸龍一般；第二，也有人認為尼斯湖水怪僅是一種鱘魚或巨型鲶魚；第三則是尼斯湖水怪僅是馬戲團的大象在裡面洗澡；第四，是屬於尼斯湖的光折射現象，根本沒有生物。