需要錢！不敗教主賣光700張中鋼　賺111.8萬「捐花蓮人買車」

記者鄺郁庭／綜合報導

「今天出清700張中鋼，原因是我需要錢！」不敗教主陳重銘近日趁中鋼大漲，把手上700張全數賣光，賺了111.8萬元。而他出手的目的不是換新投資標的，而是要捐一台車給花蓮秀林鄉偏鄉弱勢使用，「不是看壞中鋼，只是買車的錢不能等，幫助偏鄉弱勢要越快越好，所以700張賺到車錢後，我馬上全部出清。」

陳重銘29日在粉專表示，華山基金會近期告訴他，花蓮秀林鄉有一台車跑了17年，不知道他能不能幫忙，他一直記在心裡，便趁著中鋼大漲全部出清，賺到111.8萬。他也笑說很巧的是，自己之前捐3台OUTLANDER都是110萬，「今天賺的剛好夠再捐一台，都是老天的安排！」

賺111.8萬「打算捐110萬」：是老天爺幫忙

他也特別強調，「不用說我有愛心…，這些都不是我的錢！」他把關鍵歸因在自己「只是有膽去年底跟元大借6000萬」，而且借錢投資只會買他認為安穩的股票，「然後我又運氣好，兩個禮拜前買了700張中鋼！」他認為這次剛好賺到捐車的錢，是老天爺幫忙，語氣裡滿是感謝。

他透露自己打算捐110萬，剩下的1.8萬則「為家具買單」，整件事在他眼中就是一連串的「剛好」。至於為什麼要把中鋼全賣光，「我不是看壞中鋼，只是買車的錢不能等，幫助偏鄉弱勢要越快越好。」他強調，與其把錢拿去買跑車追求虛榮，「還不如捐車幫助偏鄉弱勢！」所以700張在賺到車錢之後，他選擇立刻出清，把錢快速轉成實際的幫助。