享受過程＆當下　龍舟競賽雖輸但笑聲不斷

記者陳崑福／屏東報導

南部分署第六岸巡隊參加由屏東縣政府舉辦的「2019屏東縣黑鮪魚文化觀光系列活動-端午龍舟賽」，藉由參加民俗體育競賽活動，展現海巡署團結凝聚的向心力及活力朝氣的正面形象，連兩天的競賽後拿到8名，雖未奪得理想佳績，但展現海巡人員「勇於挑戰，突破自我」精神。

▲南部分署第六岸巡隊參加2019屏東縣黑鮪魚文化觀光系列活動-端午龍舟賽，展現團結精神 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼南部分署第六岸巡隊參加龍舟比賽的成員。

第六岸巡隊員自發性組花兩個月時間，利用沒有勤務空檔，練習划龍舟，報名屏東縣政府舉辦的「2019屏東縣黑鮪魚文化觀光系列活動-端午龍舟賽」，昨天和7日兩天，天在東港鎮的東港大橋至進德大橋間進行比賽，

賽道長約300公尺，共有各機關單位及民間團體計50支隊伍參加。

比賽中，隊員同坐一條90呎長的龍舟上，整齊劃一的動作，充分展現夥伴間的默契及協調性，雖然在「機關團體組」21支隊伍競爭下前8強止步，但在無受到專業教練的訓練與指導，全程展露開心爽朗的笑聲，享受過程也享受當下，展現巡面對挑戰勇往直前的精神。



南部分署第六岸巡隊表示，海巡署除致力於查緝走私偷渡、維護海岸秩序、海洋保育及救生救難等事項外，更積極參與地方民俗文化活動，展現海巡親民愛民一面，民眾遇有危急事件或有需要協助，可撥打海巡「118」免費報案專線，海巡署將誠摯為您服務。